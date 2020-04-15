Giyilebilir Teknoloji
Wear OS, el yıkama hatırlatmaları yapacak!
El yıkama işlemi virüslerin ellerinize tutunmasını ve salgının önlenmesi açısından en iyi savunma yöntemlerinden biridir. Google, Wear OS kullanıcılarına el yıkama alışkanlığı kazandıracak bir özelliği işletim sistemine ekledi.
Wear OS üzerinde çalışan “Saat” uygulaması, kullanıcılara periyodik olarak el yıkamayı hatırlatacak uyarılar verecek. Uygulama uyarı vermeye başladığında, “Her zaman sabun kullanın” mesajı ile birlikte 40 saniye süresince bir sayaç çalışacak. 40 saniyenin tamamlanmasının ardından uygulama 3 saat sonra yeni bir uyarı geleceğini bildirecek. Her 3 saatte bir bu bildirimi almak istemiyorsanız uygulamanın bildirim ayarlarından bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.
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Söz konusu özellik, “Saat” uygulamasının 5.4.0 sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Sizde akıllı saatinizde bu tarz uyarılar almak istiyorsanız Google Play Store üzerinden Saat uygulamasını güncelleyebilirsiniz.
Aksesuar
OnePlus Bullets Wireless Z tanıtıldı!
OnePlus, 14 Nisan‘da düzenlediği lansmanda, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerini sahneye Bullet Wireless Z kablosuz kulaklığı ile çıkarttı. Bir önceki modelinin (Bullet Wireless 2) yarı fiyatına sahip olan Bullet Wireless Z, 49.95$’lık fiyat etiketine sahip olacak.
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OnePlus Bullets Wireless Z hangi özellikleri sunuyor?
OnePlus Bullets Wireless Z, kullanıcılarına full şarj kapasitesi ile 20 saatlik bir kullanım süresi sağlıyor. Ayrıca ürünün 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik kullanım süresi sunması kullanıcılarını mutlu edebilecek özellikleri arasında yer alıyor.
Bullet Wireless Z, iki kulaklık birbiriyle eşleştiğinde veya tek kulaklık kullanıldığında, müziği devam ettirmek ve durdurmak için manyetik kontrol panelleri bulunduruyor. Tek dokunuş ile desteklenen telefona bağlanıyor ve çift dokunuş ile bağlı olan iki cihaz arasında geçiş yapıyor.
İki renk seçeneği sunan bir önceki modelin (Bullet Wireless 2) aksine, Bullet wireless Z; Siyah, mavi, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak.
IP55 sertifikasına sahip olan ürün, spor yaparken veya şiddetli olmayan yağmur altında kullanım gibi, çok yoğun sıvı teması olmayan durumlara karşı dayanıklı ve kullanılabilir olacak. Ayrıca Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi ile gelen ürünün kutu içeriğinde, kulak yapınıza göre seçebileceğiniz 3 adet değiştirilebilir silikon başlık ve USB Type-C şarj kablosu yer alıyor.
Bir önceki modeline kıyasla daha büyük sürücüler kullanan Bullets Wireless Z‘de 10mm‘lik sürücüler bulunuyor. OnePlus resmi sitesi, kulaklıklarda gecikme önleyici mod bulunacağını söylese de henüz detay vermedi.
OnePlus tarafından ürünün ne zaman kullanıcılarıyla buluşacağına dair resmî bir açıklama gelmedi. Ancak aşağıdaki link üzerinden “Notify Me” seçeneğini seçip, ürün siparişe açıldığı zaman OnePlus tarafından bir hatırlatma mail’i alabilirsiniz.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Watch GT 2e Türkiye satış fiyatı açıklandı!
Huawei, popüler GT 2 Serisi’nin en yeni modeli olan Watch GT 2e’yi, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuyor. Aktif bir yaşam tarzını destekleyen yeni akıllı saat, geleneksel sporlardan popüler egzersiz formlarına kadar 100 egzersiz izleme moduna sahip.
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Huawei, ilk kez WATCH GT 2e ile kan oksijen doygunluğu (SpO2) izleme özelliğini kullanıcılarına sunuyor. İki haftalık pil ömrüyle desteklenen cihaz, küresel tüketicilerin günlük yaşamına bilimsel, ancak sportif bir katkı getirmek için tasarlandı. Yeni akıllı saat, kullanıcıların sağlık durumlarını gerçek zamanlı anlamalarını sağlayan hassas kalp atış hızı izleme, anormal kalp atış hızı uyarıları, basınç seviyesi ve uyku izleme özelliklerini de destekliyor.
Watch GT2e; Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ile Yeşil Nane renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden 1199TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Huawei Online Mağazası üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar ayrıca 10000 mAh kapasiteli Huawei Powerbank’i 19 Nisan’a kadar sürecek kampanya dahilinde stoklarla sınırlı olmak üzere 1TL farkla satın alabiliyorlar
Dünyada ilk kez kan oksijen doygunluk seviyeleri (SpO2) izleme özelliği
Global olarak ilk kez bir akıllı saat, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi destekliyor. Bir dakika içinde kullanıcılar SpO2 seviyelerini kolayca test ede biliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyorlar.
Klasik stillerden esinlenen tek parça tasarım, geleneklerden uzaklaşıyor
Watch GT 2e’nin tasarımı daha sportifken bir önceki nesil Watch GT 2’nin klasik tasarım çizgilerini de barındırıyor. Saat yüzünün kayışından ayrıldığı geleneksel tasarımları takip etmek yerine, modern ve modern bir görünüm için entegre bir kayışa sahip klasik bir yuvarlak kadrana sahip. Paslanmaz çelik gövdesi, saatin kavisli siluetine uyum sağlayan gizli, düz taç tasarımını tamamlıyor.
Huawei Watch GT2e, yumuşak, cilt dostu bir fluororubberden yapılmış kayışla Grafit Siyah, Kırmızı Lav, ve Nane Yeşili renk seçeneklerinden oluşuyor. Çift renkli, nefes alabilen TPU malzemesi kusursuz yekpare tasarımı tamamlıyor. Yoğun egzersiz sırasında bile kondisyon ve sağlık izleme hala doğru bir şekilde çalışıyor.
100’den fazla spor türünün takibi
İster ana akım sporlara ister biraz daha deneysel bir egzersize katılın, Huawei Watch GT 2e’de çeşitli izleme modları aracılığıyla sunulan benzersiz avantajların tadını çıkarabilirsiniz.
Watch GT 2e ayrıca 6 spor kategorisini kapsayan 85 özelleştirilmiş spor izleme modunu da destekliyor: ekstrem, boş zaman, fitness, su sporları, top oyunları ve kış sporları. Aktiviteler sokak dansı ile parkur, kaya tırmanışı, yoga ve bale ile boks arasında değişebiliyor. Kullanıcılar en sevdikleri spordan zevk alırken, Watch GT 2e, süre, yakılan kalori, kalp atış hızı aralığı, egzersiz ilerlemesi, iyileşme süresi gibi önemli verileri kaydedecek ve kullanıcılara bilimsel egzersiz planlaması sağlayacak ve tek tıklamayla sosyal medyada paylaşılacak verilerle bir bilgi grafiği oluşturuyor.
Giyilebilir Teknoloji
Uygun fiyatlı Redmi Band akıllı bileklik tanıtıldı!
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan akıllı bileklik modeli Redmi Band, Xiaomi’nin düzenlediği kullanıcı etkinliğinde resmen duyuruldu. Rakiplerine kıyasla uygun bir fiyat etiketine sahip olan bileklik, yüksek kullanım ömrü ile şaşırtıyor!
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Xiaomi Mi Band 4’e alternatif geldi: Redmi Band resmi olarak duyuruldu!
Xiaomi’nin alt markası Redmi’ye ait ilk akıllı bileklik modeli olan ürün, renkli tasarımı ile öne çıkıyor. Siyah, mavi, yeşil ve kırmızı olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip Redmi Band, kordon yapısının getirdiği işlevsel bir tasarımla geliyor. Redmi Band, USB-A portunu kordon içine gizleyen bu işlevsel tasarımı sayesinde ek bağlantı kablosuna gerek kalmaksızın doğrudan şarj edilebiliyor.
1.08 inç boyutunda OLED ekranı bulunan akıllı bilekliğin kullanıcı arayüzü isteğe göre kişiselleştirilebiliyor. 72 farklı temaya sahip olan arayüzde tarih/saat, hava durumu ve müzik kontrolü gibi işlevler bulunuyor. Bunun yanı sıra optik nabız sensörü yardımıyla 5 farklı aktivite takibi yapılabiliyor. 5 ATM suya karşı dayanıklılık ve uyku takibi özelliği de akıllı bileklik modelinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Alipay ile çevrimdışı ödeme özelliği bulunan Redmi Band, buna karşın NFC desteğine sahip değil. Bundan dolayı ödeme işlemi MIUI işletim sistemine sahip bir telefondan yansıtılan karekod yardımıyla sağlanıyor. 2 saatte tam olarak şarj olan ürünün 14 güne kadar aktif kullanım ömrü sunması da dikkat çekiyor.
İlk olarak 9 Nisan tarihinde Çin’de satışa sunulacak olan bilekliğin Avrupa pazarında da yer alacağı belirtiliyor. Son olarak Redmi’nin yeni akıllı bilekliğinin yaklaşık 13 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.