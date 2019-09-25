WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi yazımızda, bilgisayarında yüksek performanslı bir depolama birimi isteyenler için üretilen modeli inceliyoruz. Ürün M.2 form faktör yapısıyla geliyor ve NVMe sayesinde oldukça yüksek okuma ve yazma hızlarına çıkabiliyor.

WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi

M.2 form faktörünü kullandığından oldukça küçük, iki parmağınızın arasına sığabilecek kadar küçük bir SSD modelinden söz ediyoruz. Modeli hem masaüstü bilgisayalarda anakartınızın M.2 yuvasına hem de eğer bu yuvaya sahip bir dizüstü bilgisayarınız varsa orada da kullanabiliyorsunuz. Bu arada modelin hem üzerinde soğutucu olan hem de olmayan iki farklı modeli var. Bize gönderilen model, soğutma plakası olmayan model.

Modelin 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere değişen farklı depolama seçenekleri yer alıyor. Ofisimize konuk olan inceleme örneği ise 500 GB kapasiteli. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden ürünün yaptığımız testlerde gösterdiği okuma ve yazma hızlarına bakalım:

CrystalDiskMark testimizde Black SN750 modeli okumada 3436 MB/s yazmada ise 2540 MB/s hızlara ulaşabildi. Bu da SATA SSD modellerinde gördüğümüz ortalama 540 MB/S okuma yazma hızlarına göre çok ciddi anlamda bir hız farkının olduğunu bizlere gösteriyor.

Western Digital SSD Dashboard yazılımı

WD, bu ürün için bir de SSD Dashboard isminde bir yazılım desteği sunuyor. Yazılım aracılığıyla SSD’nin mevcut kapasite durumunu, sıcaklığını, kalan ömrünü ve arayüz hızını görebiliyorsunuz.

Bunların haricinde daha yüksek performans alabilmek adına “oyun modu”nu açıp kapatabiliyor, performans grafiğini görebiliyor ve yazılım güncelleme ile S.M.A.R.T gibi depolama birimi ayarlarını bu yazılım üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Fiyat ve son sözler

İncelemenin kaleme alındığı 25 Eylül itibarıyla ürünün internetteki fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

250 GB: 596 TL

500 GB: 894 TL

1 TB: 1.480 TL

2 TB: Bilgi yok

WD Black SN750 NVMe SSD modeli, NVMe ile birlikte bugüne kadar gördüğümüz SATA arabirimi üzerinden kullanılan SSD’lere göre çok daha performanslı bir model. O nedenle de tabii ki fiyat anlamında diğer modellere göre daha yukarılarda kalıyor. Ancak uzun ömürlü ve çok performanslı bir SSD’ye ihtiyacınız varsa, modeli gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.