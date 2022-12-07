Eğlence sistemlerinde Android Automotive yüklü olan araç sahiplerinin uzun süredir devam eden taleplerine yanıt veren Google, Waze’in otomobiller için bir versiyonunu piyasaya sürdü. Salı günü (6) duyurulan yeni özellik ilk olarak Avrupa’daki belirli Renault modellerine gelecek.

Android Auto için Waze uygulaması ile sürücü, cep telefonunu kullanmaya gerek kalmadan platformun tüm gerçek zamanlı rotalarına, navigasyonuna ve uyarılarına doğrudan otomobilin ekranından erişebilir. Ayarlar, tercihler ve kayıtlı konumlar da daha büyük ekranda görüntülenebilen diğer özelliklerdir.

Şirkete göre, lansman, telefonunuzu arabanıza bağlamak için USB kablolarına veya bir yuvaya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak “daha güvenli ve daha rahat seyahat deneyimi” yaşamanıza olanak tanıyor. Hizmet, Google Haritalar’a alternatif olarak çalışıyor.

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Waze’i Android Automotive entegre olmayanlar da dahil olmak üzere herhangi bir otomobilde kullanmanın mümkün olduğunu belirtmek gerekir. Ancak, kullanıcının platformun uygulamasını akıllı telefonuna yüklemesi ve cihazı aracın eğlence sistemine bağlaması gerekiyor.

2023’te daha fazla otomobile geliyor

Android Auto için Waze uygulaması Avrupa’da Renault Austral Hybrid ve Renault Megane E-Tech elektrikli otomobillerin eğlence sistemlerinde zaten mevcut. Yazılım, otomotiv sisteminin Google Play Store’undan veya My Renault uygulamasından indirilebilir.

Fransız otomobil üreticisi, hizmetin üç bölgesel aksan seçeneği kazandığı ülkede platformun büyük popülaritesi nedeniyle versiyonu piyasaya sürmek için seçildi. Ancak dünyanın her yerinden kullanıcılar, yeniliğin küresel olarak piyasaya sürüleceği 2023’ten itibaren otomobiller için özel uygulamaya erişebilecek.