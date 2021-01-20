Wattpad 600 milyon dolara satılıyor

Mediatek, ilk 6nm Dimensity 1200 ve 1100 işlemcilerini duyurdu. Şirket bugüne kadar Dimensity serisinde 7nm işlemcilere yer vermişti. Cortex A78 çekirdeklerini kullanan Dimensity 1200 ve 1100 büyük oranda benzer olsa da 1200 ikili arasında daha üstte konumlanan işlemci olarak öne çıkıyor.

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Üst segmentin yeni gözdesi

Performans ve verimliliği 7nm Dimensity 1000 Plus’ın bir adım ötesine taşıyan Dimensity 1100 ve 1200, 6nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Her iki işlemci de entegre 5G modemi ile geliyor. Yeni işlemcilerin her ikisi de 8 çekirdekli bir yapıya sahip olmasına rağmen üst model olan 1200’de performans çekirdeği olarak 1 adet 3.0GHz Cortex-A78, 3 adet 2.6GHz Cortex-A78 4 adet 2.0GHz Cortex-A55; alt model Dimensity 1100’de ise 4 adet 2.6GHz Cortex-A78 bulunuyor. Daha yüksek hızlara çıkılmasa bile, mimarisi sayesinde 1100 hem tek hem de çok çekirdek performansında Dimensity 1000+’a karşı avantaj sağlıyor. 1200 işlemcisinin, Dimensity 1000 Plus’a kıyasla yüzde 20 oranında performans artışı sağladığı belirtiliyor. Genel CPU performansındaki artışın ise yüzde 22 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Dimensity 1200 ve 1100’de aynı grafik işlemci birimi (GPU) kullanılıyor. MediaTek’in HyperEngine 3.0 oyun teknolojisi desteğiyle birlikte iki platformda da 9 çekirdekli Mali-G77 mevcut.

Her iki işlemci de 2133MHz 4x LP4x bellek ve çift bant uFS 3.1 depolama standartlarını destekliyor.

Dimensity 1200, Full HD+ çözünürlükte 168 Hz’e kadar çıkabiliyor

Hem 1200 hem de 1100, QHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak Full HD+ çözünürlükte 1200’ün yenileme hızı garip ama etkileyici biçimde 168 Hz’e kadar çıkarken 1100’ün yenileme hızı 144 Hz’de kalıyor

200 MP’e kadar tek kamera desteği

Dimensity 1200’de 200 MP’e kadar tek kamera desteği; 1100’de ise 108 MP’e kadar tek kamera desteği bulunuyorken; 32 MP + 16 MP çift kamera desteği, her iki çiftlemcinin de ortak özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

AV1 videonun donanımla desteklenmesi de MediaTek’in yeni işlemcilerinin önemli özellikleri arasında bulunuyor. Desteklenen her iki işlemcinin video modları arasında 4K HDR bulunuyor; bu, daha fazla dinamik aralık anlamına geliyor ve 60 fps’de mevcut. Diğer seçenekler arasında AI Panorama Gece Çekimleri, AI Gürültü azaltma ve SDR’den HDR’ye video içeriği dönüştürme bulunuyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 6Ghz altı 5G bağlantı desteğinin de yine her iki işlemci için ortak olduğunu belirtmeliyiz.

Orta ve üst segmentteki fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak 1100 ve 1200 işlemcili ilk cihazların mart, nisan aylarında tanıtılması bekleniyor.

Söz konusu işlemciye sahip ilk akıllı telefonların Xiaomi, OPPO, Vivo ya da Realme’ye ait olması muhtemel.

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