Apple sonunda watchOS 10’u genel kullanıma sundu. Bu güncelleme, WWDC 2023 etkinliğinde duyurulmasının üzerinden neredeyse üç ay geçtikten sonra geldi. watchOS 10, sunduğu öne çıkan özelliklerle dikkate değer bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Eğer bir Apple Watch’unuz uyumlu ise, bu güncellemeyi hemen ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Bu güncelleme, muhtemelen Apple Watch’un ilk çıkışından bu yana aldığı en büyük güncellemedir. Yeni bir uygulama arayüzü getirerek daha büyük ekranlı Apple Watch’ların avantajlarından yararlanıyor ve kullanım şeklinizi değiştirebilecek bir dizi yeni özellik sunuyor. Apple nihayet watchOS 10’u genel kullanıma sunduğunu belirtmekte fayda var. Eğer Apple Watch’unuza bu güncellemeyi yüklemek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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watchOS 10’u Apple Watch’unuza yüklemek için öncelikle sahip olduğunuz modelin uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Hangi Apple Watch modellerinin watchOS 10 ile uyumlu olduğunu liste olarak bulabilirsiniz. Yüklemeden önce bazı önemli şartları da unutmamalısınız. Öncelikle, Apple Watch’unuzun pilinin yüzde 50’den fazla dolu olduğundan ve bir güç kaynağına bağlandığından emin olmalısınız. Ayrıca, iPhone’unuzun kablosuz veri aktarımı için uygun bir kapsama alanında bulunduğundan emin olmalısınız.

watchOS 10’u Apple Watch’unuza yüklemek için yapmanız gereken tek şey budur. Güncelleme iPhone’unuza otomatik olarak yüklenir. watchOS 10, artık Ana Ekranı yukarı kaydırarak veya Digital Crown’u çevirerek erişilebilen widget’ları sunar. Bu widget’lar, iPhone’daki akıllı yığın biçimine benzer bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca, watchOS 10, uygulamalar listesinde gezinmeyi kolaylaştıran yeni bir uygulama görünümü de sunar. Daha fazla ayrıntıyı duyuru yazımızdan bulabilirsiniz. Ayrıca, Apple Watch kullanım deneyimini tamamen değiştiren yeni bir uygulama düzeni de mevcuttur. Apple ayrıca yeni saat yüzleri eklemiş ve Siri’nin de büyük ölçüde geliştiğini belirtmiştir.