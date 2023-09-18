Apple, Haziran ayındaki WWDC 23 sonrasında iOS 17 güncellemesini test etmeye başlamıştı. Bir süredir hem geliştiricileri hem de Public Beta olarak test edilen bu güncelleme bugün herkes için indirime sunuldu. Bir dizi yenilik ile gelen bu güncellemenin tüm detaylarına yakından bir göz atalım isterseniz.

iOS 17 ile gelen yenilikler

Telefon

Kişi Posterleri; özelleştirilmiş bir posterle diğer kişileri aradığınızda onların aygıtlarında nasıl görüneceğinizi özelleştirmenize olanak tanır

Mesajlar

Çıkartmalar iMessage uygulaması; Canlı Çıkartmalar, Memoji, Animoji, emoji çıkartmaları ve üçüncü parti çıkartma paketleriniz de dahil olmak üzere tüm çıkartmalarınızı tek bir yerde toplar

Canlı Çıkartmalar, fotoğraflardaki veya videolardaki konuyu kaldırıp buna Parlak, Kabarık, Çizim ve Kontur gibi efektlerle stil vererek yaratılabilir

Durum Denetleme, aile üyenize veya arkadaşınıza gittiğiniz yere güvenli bir şekilde vardığınızı bildirir ve bir gecikme olması durumunda bu kişilerle yararlı bilgiler paylaşabilir

Aldığınız sesli mesajlar için sesli mesaj dökümü kullanılabilir, böylece mesajları hemen okuyup sonra dinleyebilirsiniz

Arama iyileştirmeleri; tam aradığınız şeyi bulmak için kişiler, anahtar sözcükler, fotoğraf veya bağlantı türünde içerikler gibi arama filtrelerini birleştirmenize olanak tanıyarak mesajları daha hızlı bulmanıza yardımcı olur

Herhangi bir balonda sağa kaydırarak mesaja satır içi yanıt verin

Tek seferlik doğrulama kodu temizleme, Mesajlar uygulamasındaki doğrulama kodlarını diğer uygulamalarda Otomatik Doldur ile kullandıktan sonra otomatik olarak siler

FaceTime

Biri FaceTime aramanızı yanıtlamıyorsa tam olarak söylemek istediklerinizi aktaran görüntülü veya sesli bir mesaj bırakın

iPhone’unuzu kamera olarak kullanarak Apple TV’de (2. nesil Apple TV 4K ve daha yenisi) FaceTime aramalarının keyfini çıkarın

Tepkiler; görüntülü aramalarda çevrenize kalpler, balonlar, konfeti gibi 3B efekt katmanları ekler ve hareketlerle başlatılabilir

Video efektleri, Stüdyo Işığı ve Portre modu yoğunluğunu ayarlamanıza olanak tanır

Bekleme Modu

iPhone komodin, mutfak tezgâhı veya masa gibi yerlerde yana çevrilmiş ve şarj olurken uzaktan görüntülenebilecek şekilde tasarlanmış saatler, fotoğraflar ve araç takımları ile göz atılabilir bilgileri tam ekran deneyimleyin

Saatler; vurgu rengi gibi kişiselleştirebileceğiniz öğelerle Dijital, Analog, Solar, Yüzen ve Dünya Saati dahil olmak üzere çeşitli stillerde kullanılabilir

Fotoğraflar, en iyi çekimlerinizi otomatik olarak karıştırır veya seçtiğiniz belirli bir albümü sergiler

Araç takımları, uzaktan bilgilere erişmenizi sağlar ve doğru zamanda doğru bilgileri sunan akıllı gruplamalarda görünür

Gece Modu, loş ışıkta saatlerin, fotoğrafların ve araç takımlarının kırmızı tonda görünmesini sağlar

MagSafe şarj aygıtına göre tercih edilen görüntü, MagSafe ile şarj ettiğiniz her bir yer için tercihinizi (saat, fotoğraf veya araç takımı) anımsar

Araç Takımları

Etkileşimli araç takımları, doğrudan ana ekranda, kilitli ekranda veya Bekleme Modu’nda araç takımına dokunarak anımsatıcıyı tamamlandı olarak işaretlemek gibi eylemler gerçekleştirmenizi sağlar

Mac’te iPhone araç takımları, iPhone’unuzdaki araç takımlarını Mac’inizin masaüstüne eklemenizi sağlar

AirDrop

NameDrop, yeni tanıştığınız birisiyle iPhone’larınızı birbirine yaklaştırarak iletişim bilgisi alışverişi yapmanızı sağlar

AirDrop’u başlatmanın yeni bir yolu, iPhone’larınızı birbirine yaklaştırarak içerik paylaşmanızı veya AirDrop üzerinden bir SharePlay oturumu başlatmanızı sağlar

Klavye

Daha kolay otomatik düzeltme düzenlemesi, düzeltilen sözcüklerin geçici olarak altını çizer ve tek bir dokunuşla ilk yazdığınıza dönmenizi sağlar

Safari ve Parolalar

Profiller, dolaşma etkinliğinizi iş ve kişisel gibi konular için ayrı tutarak geçmişinizi, çerezlerinizi, genişletmelerinizi, sekme gruplarınızı ve favorilerinizi birbirinden ayırır

Özel Dolaşma iyileştirmeleri arasında, özel dolaşma pencerelerinizi kullanmadığınızda kilitleme, bilinen takip edicilerin yüklenmesini engelleme ve tanımlayıcı takip bilgilerini URL’lerden silme sayılabilir

Parola ve geçiş anahtarı paylaşma, güvenilir kişilerinizle paylaşmak üzere bir parola grubu yaratmanızı sağlar; grup üyeleri değişiklik yaptıkça parola grubu güncel kalır

Mail’den tek seferlik doğrulama kodu otomatik doldurma, Safari’de de otomatik doldurulur, böylece web tarayıcıdan ayrılmadan oturum açabilirsiniz

Müzik

SharePlay, arabada herkesin Apple Music çalmasını ve denetlemesini kolaylaştırır

Çapraz Geçiş, şu an çalınan parçanın sesini yavaş yavaş azaltıp sıradaki parçanın sesini yavaş yavaş artırarak parçalar arasında yumuşak bir geçiş sağlar; böylece müzik hiç durmaz

AirPlay

Akıllı AirPlay aygıt listesi, aygıtlarınızı tercihlerinize göre uygunluk sırasında göstererek doğru AirPlay uyumlu TV’yi veya hoparlörü bulmayı daha da kolaylaştırır

Önerilen AirPlay aygıt bağlantıları, ileriye dönük olarak bildirim şeklinde gösterilir ve tercih ettiğiniz AirPlay aygıtlarına daha da kusursuz bir şekilde bağlanmanızı sağlar

Otomatik AirPlay aygıt bağlantıları, iPhone’unuz ve en ilgili AirPlay uyumlu aygıt arasında kurulur, bu nedenle içeriklerinizin keyfini çıkarmaya başlamak için tek yapmanız gereken “Oynat”a dokunmaktır

AirPods

Uyarlanabilir Ses, gürültü denetimi deneyimini bulunduğunuz çevrenin koşullarına göre özelleştirmek için Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod’u dinamik olarak karıştıran yeni bir dinleme modu sunar (firmware sürüm 6A300 veya daha yenisine sahip 2. nesil AirPods Pro)

Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği, dinlediğiniz ortamın ses yüksekliğini bulunduğunuz çevreye ve zaman içerisindeki dinleme tercihlerinize göre ayarlar (firmware sürüm 6A300 veya daha yenisine sahip 2. nesil AirPods Pro)

Sohbet Farkındalığı, dinlediğiniz ortamın ses yüksekliğini otomatik olarak azaltıp karşınızdaki sesleri iyileştirir ve aynı zamanda arka plan gürültüsünü de azaltır (firmware sürümü 6A300 veya daha yenisine sahip 2. nesil AirPods Pro)

Arama sırasında AirPods’un sap kısmına veya AirPods Max’te Digital Crown’a basarak mikrofonunuzun sesini kapatıp açın (firmware sürüm 6A300 veya daha yenisine sahip 3. nesil AirPods, 1. ve 2. nesil AirPods Pro veya AirPods Max)

Harita

Çevrimdışı Haritalar, iPhone’unuzun Wi‑Fi veya hücresel sinyali yokken kullanmak üzere indirmek için ayrıntılı yer bilgilerine erişmek, aramak ve keşfetmek istediğiniz bir alanı seçmenize olanak tanır

EV navigasyonu iyileştirmeleri, desteklenen şarj aletleri için gerçek zamanlı şarj istasyonu bulunabilirliğine göre güzergâhlar sunar

Sağlık

Ruh Hâli üzerine düşünme, anlık duygularınızı ve günlük duygudurumunuzu kaydetmenize, hangi faktörlerin üzerinizde en büyük etkiye sahip olduğunu seçmenize ve hislerinizi betimlemenize olanak tanır

Etkileşimli grafikler; ruh hâliniz, zaman içerisinde ruh hâlinizin nasıl değiştiği ve hangi faktörlerin (egzersiz, uyku ve farkındalık dakikaları gibi) onu etkileyebileceği ile ilgili değerli bilgiler verir

Ruh sağlığı değerlendirmeleri, şu anki depresyon ve anksiyete riskinizi ve destek almanın yararlı olup olmayacağını anlamanıza yardımcı olur

Ekran Mesafesi, dijital göz yorgunluğunu azaltmak amacıyla aygıtınıza baktığınız mesafeyi artırmanızı teşvik etmek için Face ID’ye güç veren TrueDepth kameradan yararlanır ve çocuklarda miyop riskini azaltmaya yardımcı olabilir

Gizlilik

Hassas İçerik Uyarıları, kullanıcılara Mesajlar’da, AirDrop’ta, Telefon uygulamasındaki kişi posterlerinde ve FaceTime mesajlarında beklenmedik bir şekilde çıplaklık içeren görüntüler gösterilmesini engellemek için etkinleştirilebilir.

Çocuklar için genişletilmiş İletişim Güvenliği korumaları, artık çocukların Mesajlar’da, AirDrop’ta, Telefon uygulamasındaki kişi posterlerinde, FaceTime mesajlarında ve sistemdeki fotoğraf seçicide alabileceği veya göndermeye çalışabileceği fotoğrafların yanı sıra videolardaki çıplaklığı da saptar

İyileştirilmiş paylaşma izinleri, gömülü fotoğraf seçici ve yalnızca eklenebilir Takvim izniyle uygulamalarla paylaştıklarınız üzerinde daha da fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar

Bağlantı izleme koruması, bazı web sitelerinin sizi diğer web sitelerinde izlemek için URL’lerinde kullandığı ek bilgileri Mesajlar’da, Mail’de ve Safari Gizli Dolaşma’da paylaşılan bağlantılardan siler; bağlantılar hâlâ beklendiği gibi çalışmaya devam eder

Erişilebilirlik

Yardımcı Erişim, bilişsel yükü hafifleten büyük metin, görsel alternatifler ve odaklanmış seçimler de dahil olmak üzere Telefon, FaceTime, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik uygulamalarını ve bunlardaki deneyimi temel özelliklere sadeleştirir

Canlı Konuşma, söylemek istediklerinizi yazmanızı ve bunların telefon görüşmelerinde, FaceTime aramalarında ve yüz yüze görüşmelerde yüksek sesle söylenmesini sağlar

Büyüteç’in Algılama Modu’ndaki Doğrult ve Seslendir, kapılardaki tuşlar ve elektrikli aletlerdeki düğmeler gibi küçük metin etiketlerine sahip fiziksel nesnelerdeki metinleri yüksek sesle okumak için iPhone’u kullanır

Diğer

Fotoğraflar’daki Kişiler albümünde bulunan evcil hayvanlar, tıpkı albümdeki arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz gibi tek tek evcil hayvanları da ortaya çıkarır

Fotoğraflar Albümü araç takımı, Fotoğraflar uygulamasından araç takımında görünecek belirli bir albümü seçmenizi sağlar

Bul’daki nesne paylaşma, bir AirTag’i veya Bul ağı aksesuarını en fazla beş başka kişiyle paylaşmanıza olanak tanır

Ev’deki Hareket Geçmişi; kapı kilitleri, garaj kapıları, güvenlik sistemleri ve temas sensörleri ile etkinliklerin yakın geçmişini görüntüler

Notlar’daki satır içi PDF’ler ve belge taramaları tam genişlikte sunulur ve bunların kolayca izlenmesini ve işaretlenmesini sağlar

Klavyedeki yeni Memoji çıkartmaları arasında haleli yüz, sırıtan yüz ve ce-e yapan yüz bulunur

Spotlight En İyi Eşleşen’deki Uygulama Kestirmeleri, bir uygulama aradığınızda bir sonraki eyleminiz için uygulama kestirmeleri sunar

Fitness’ta yeniden tasarlanmış Paylaşma sekmesi, arkadaşlarınızın aktiviteleriyle ilgili öne çıkanları (antrenman serileri ve ödülleri gibi) sunar

E-posta ve telefon numarası ile giriş yapma, iPhone’unuza Apple kimliği hesabınızda listelenen herhangi bir e-posta veya telefon numarası ile giriş yapmanızı sağlar

Freeform’daki yeni çizim araçları, etkileyici panolar yaratmak için dolma kalem, sulu boya fırçası, cetvel ve daha fazlasını içerir

Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max)

iOS 17 güncellemesini alan modeller

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR