Bloomberg’in son raporu, watchOS 10 güncellemesinin Apple’ın akıllı saatine büyük bir yazılım güncellemesi getireceğini ve widget’ları bir kez daha cihazın önemli bir özelliği haline getireceğini belirtiyor. Önceki bir rapora göre Apple, yapay zeka destekli bir sağlık koçluğu hizmeti olan “Quartz”ı da geliştiriyor.

Apple, ilk lansmanından bu yana Apple Watch serisi için en önemli yazılım güncellemelerinden birini planlıyor. Güncelleme, widget’lara ve cihazın işlevselliğindeki temel değişikliklere odaklanacak. Şirket başlangıçta watchOS’u saat yüzleri, göz atılabilir widget’lar, ana ekran ve sık kullanılan kişiler dahil olmak üzere dört ana alan etrafında kurdu. Ancak daha sonra widget’ları ve sık kullanılan kişileri kaldırdı ve bildirimleri ve çoklu görev yeteneklerini vurguladı.

Yeni güncelleme widget’ları yeniden tanıtacak ve onları arayüzün ana bileşeni yapacak. Şirket, kullanıcıların uygulama başlatmak yerine aktivite takibi, hava durumu, hisse senedi fiyatları, takvim hatırlatıcıları ve daha fazlası gibi farklı widget’lara göz atmasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Çoklu Cihaz Eşleştirme Desteğine Kavuşabilir!

Yeni arayüz, iOS ve iPadOS’teki Siri saat yüzü ve pencere öğesi yığınları özelliğine benzer olacaktır. Apple, ana ekran yerine widget’ları açmak için saatin bazı düğmelerinin işlevlerini değiştirmeyi de test ediyor. Bu hamle, Apple’ın iPhone benzeri bir uygulama biçiminin bir saatte her zaman anlamlı olmayabileceğini kabul etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Apple Watch uygulamaları, yedi yıl önce piyasaya sürüldüklerinden bu yana yetişmek için mücadele ediyor.

Apple, üçüncü taraf geliştiricileri dahil etmek için mücadele etti ve yakın tarihli bir dosya, saatteki App Store’un Avrupa’da iPhone’dakinden önemli ölçüde daha az aylık kullanıcısı olduğunu gösterdi. Yazılım güncellemesinin bu yıl Apple Watch’ta yapılan en önemli değişiklik olması bekleniyor. Cihazın yeni modellerinin geçen yılki serilere benzer olması beklenirken, kullanıcılar yeni arayüzün Ultra versiyonunda daha büyük, daha düz ekrandan faydalanmayı umuyor.

Apple, iOS 17, macOS 14 ve merakla beklenen karma gerçeklik kulaklığının piyasaya sürülmesiyle birlikte güncellemeyi Haziran ayında WWDC’de duyuracak.