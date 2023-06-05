Apple’ın uzun bir süredir yeni kadran eklemekten öteye geçemediği watchOS bu sefer büyük bir güncelleme ile karşımızda. watchOS 10 güncellemesi ile artık Apple Watch daha verimli bir şekilde kullanılabilecek. Bildiğiniz gibi Apple Watch Series 4 ile birlikte tasarımda değişiklik yapılmış ve yuvalık köşelere geçiş yapılmıştı. Apple artık daha önceki serileri geride bırakıyor ve yuvarlak köşeler için Apple Watch’u yeniden tasarlıyor.

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Yeni kadranlara da sahip olacak olan watchOS 10 güncellemesi daha modern bir arayüze sahip olacak diyebiliriz. Güncelleme ile Apple Watch’a bisiklet antrenman modu da geliyor. Artık bisiklet antrenmanlarınızı daha detaylı bir şekilde görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca doğa yürüşüyü modu da saatlere ekleniyor. Bu modda Apple Watch sizi izliyor ve konumunuzu direkt olarak takip ediyor. Acil bir durumda direkt sinyal vermenizi sağlıyor. Bu muhtemelen Apple Watch Ultra’ya özel olacak.

Herhangi bir saat kadranı artık akıllı bir yığındaki widget’ları ortaya koyuyor; bu, Digital Crown’un sadece bir dönüşüyle komplikasyonsuz yüzleri daha bilgilendirici izlemeyi sağlar

Widget’lar komplikasyon gruplarını da içerebilir

İki yeni yüz: Palet, renk odaklı bir yüz ve Peanuts’tan Snoopy & Woodstuck

Dünya Saati artık günün saatine göre arka plan renklerini içeriyor

Egzersiz uygulaması, her Aktivite yüzüğü için yeni kupa çantası ve tam ekran videolar içerir

Üçüncü taraf uygulamaları tam ekran düzenleri ile yeniden tasarlanıyor

Apple Watch, egzersiz takibini geliştirmek için Bluetooth üzerinden bisiklet güç aksesuarlarına bağlanabilir

FTP’ye dayalı güç bölgeleri bisiklet egzersiz takibine geliyor

Bisiklet antrenmanları, Apple Watch’tan izlendiğinde iPhone’da Canlı Aktivite haline geliyor

Compass ile yükseltilmiş yürüyüş deneyimi; hücresel bağlantı ara noktası hücresele son bağlantıyı gösterir; acil durum ara noktası, herhangi bir taşıyıcı ağından nerede arayabileceğinizi gösterir; ara noktaların 3D görünümü

Compass’taki haritalar, patika rotaları ve topografik görünümle geliştirilmiştir

Geliştiriciler için egzersiz API’leri, üçüncü taraf uygulamaların golf ve tenis takibini geliştirmek için yüksek frekanslı hareket verilerine erişmesine olanak tanır

Zihin sağlığı fiziksel sağlık kadar önemli. Araştırmalar ruhsal durumu yansıtmanın duygusal farkındalık ve dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. watchOS 10’daki Farkındalık uygulaması ile kullanıcılar anlık duygularını ve günlük ruh halini gizli bir şekilde kolayca kaydedebiliyor. Kullanıcılar Digital Crown’u döndürerek etkileyici çok boyutlu şekiller arasından kendilerini en çok etkileyeni seçip nasıl hissettiklerini ve yaşadıkları duyguları anlatabiliyor.

Farkındalık uygulaması ile kullanıcılar anlık duygularını ve günlük ruh hallerini gizli bir şekilde kolayca kaydedebiliyor.

iOS 17 ve iPadOS 17’deki Sağlık uygulamasında kullanıcılar; çağrışım veya uyku ya da egzersiz gibi yaşam tarzına dayalı etkenlerin ruh hâllerine nasıl katkıda bulunabileceğini değerli analizler aracılığıyla görebiliyor. Ayrıca, kliniklerde depresyon ve anksiyete değerlendirmeleri için sıklıkla kullanılan yöntemlere Sağlık uygulamasından da kolayca erişilebiliyor. Böylece kullanıcılar kendi risk seviyelerini belirleyip bölgelerindeki mevcut kaynaklarla iletişime geçebiliyor, doktorlarıyla paylaşmak için bir PDF dosyası hazırlayabiliyor.

Miyopi dünya genelinde en yaygın şekilde karşılaşılan görme bozukluğu. International Myopia Institute, miyopi riskini azaltmak için çocukların her gün en az 80 ila 120 dakikayı dışarıda geçirmesini öneriyor. watchOS 10 ile Apple Watch, ortam ışığı sensörünü kullanarak gün ışığında geçirilen süreyi ölçebiliyor. Kullanıcılar bu bilgileri iPhone veya iPad’deki Sağlık uygulamasından görebiliyor.

Gün ışığında geçirilen süre her yaştan kişinin fiziksel ve zihinsel sağlığı için ekstra fayda da sağlayabiliyor. Ayrıca, Kendi iPhone’u olmayan çocuklar Aile Ayarları ile Apple Watch’larını ebeveynlerinin iPhone’uyla eşleştirebiliyor. Böylece anne babalar çocuklarının gün ışığında geçirdiği süreyi görebiliyor.

iPhone 14 Pro’da haftalık gün ışığında geçirilen süre gösteriliyor. Apple Watch, ortam ışığı sensörünü kullanarak gün ışığında geçirilen süreyi ölçebiliyor.

Bir aygıta veya kitaba yakından bakmak da miyopi için risk faktörleri arasında gösteriliyor. Yeni Ekran Mesafesi özelliği, iPad ve iPhone’da Face ID’ye güç veren TrueDepth kameradan yararlanıyor. Aygıtlar uzun süre boyunca 30 cm’den daha yakın mesafede tutulduğunda kullanıcılara aygıtları uzaklaştırması öneriliyor.

Aygıtlar parola, Touch ID veya Face ID ile kilitli olduğunda, zihin ve göz sağlığı verileri dahil, Sağlık uygulamasında bulunan tüm veriler şifreleniyor.