Son watchOS 10.1 güncellemesiyle birlikte birçok Apple Watch kullanıcısı anormal pil tüketimi sorunlarıyla karşı karşıya. Apple Watch kullanıcıları, pil ömrünün beklenenden daha hızlı azaldığından ve cihazlarının aşırı ısındığından şikayet ediyorlar. Bu sorunlar, Apple’ın farklı modellerini kullanan kullanıcıları etkiliyor.

watchOS 10.1 Apple Watch’lara Yaramadı

Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, Apple Watch’larının sadece birkaç saat içinde şarjlarının tükendiğini belirtiyorlar. Kimi kullanıcılar ise cihazlarının hızla ısındığını ve şarj etme işleminin aksadığını ifade ediyorlar. Kullanıcılar Ayarlar uygulamasında “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj işlemi bekletildi” gibi uyarı mesajları aldıklarını paylaşıyorlar.

Sorunun boyutu, Apple’ın Destek Forumları ve Reddit üzerinde artan sayıda kullanıcı şikayetiyle daha belirgin hale geliyor. watchOS 10.1 sürüm notlarında pil ömrü veya pil ayarlarına dair herhangi bir değişiklik yer almazken, Apple bu sorunlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Apple, kullanıcıların pil sorunlarını gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak watchOS 10.2 güncellemesi, bu sorunları çözüp çözmeyeceğini gösterme konusunda önemli olacak. Kullanıcılar şu an için sorunların üstesinden gelmek için beklemede. Sorunu yaşayan Apple Watch kullanıcıları da bu konuyu Apple’a iletmekte fayda görüyor.

watchOS 10.1 ile Hangi Yenilikler Geldi?