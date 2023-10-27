Son watchOS 10.1 güncellemesiyle birlikte birçok Apple Watch kullanıcısı anormal pil tüketimi sorunlarıyla karşı karşıya. Apple Watch kullanıcıları, pil ömrünün beklenenden daha hızlı azaldığından ve cihazlarının aşırı ısındığından şikayet ediyorlar. Bu sorunlar, Apple’ın farklı modellerini kullanan kullanıcıları etkiliyor.
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watchOS 10.1 Apple Watch’lara Yaramadı
Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, Apple Watch’larının sadece birkaç saat içinde şarjlarının tükendiğini belirtiyorlar. Kimi kullanıcılar ise cihazlarının hızla ısındığını ve şarj etme işleminin aksadığını ifade ediyorlar. Kullanıcılar Ayarlar uygulamasında “Apple Watch sıcaklığı nedeniyle şarj işlemi bekletildi” gibi uyarı mesajları aldıklarını paylaşıyorlar.
Sorunun boyutu, Apple’ın Destek Forumları ve Reddit üzerinde artan sayıda kullanıcı şikayetiyle daha belirgin hale geliyor. watchOS 10.1 sürüm notlarında pil ömrü veya pil ayarlarına dair herhangi bir değişiklik yer almazken, Apple bu sorunlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Apple, kullanıcıların pil sorunlarını gidermek için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor olabilir. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak watchOS 10.2 güncellemesi, bu sorunları çözüp çözmeyeceğini gösterme konusunda önemli olacak. Kullanıcılar şu an için sorunların üstesinden gelmek için beklemede. Sorunu yaşayan Apple Watch kullanıcıları da bu konuyu Apple’a iletmekte fayda görüyor.
watchOS 10.1 ile Hangi Yenilikler Geldi?
Apple, watchOS 10.1 güncellemesi ile, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 kullanıcılarına çift dokunma hareketi ile cihazlarını daha kolay ve hızlı bir şekilde kontrol etme imkanı sunuyor. Bu inovasyon, saatinizle etkileşimde bulunurken dokunma gereksinimini minimize ederek kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. Artık ekranı dokunmadan çeşitli yaygın işlemleri gerçekleştirmek mümkün.
Çift dokunma hareketi, önceki modele göre %25 daha fazla güç verimliliği sağlayan S9 SiP ve makine öğrenimi görevlerini iki kat daha hızlı gerçekleştiren yeni 4 çekirdekli Neural Engine sayesinde mümkün oluyor. Bu Nöral Motor, iki kez dokunduğunuzda küçük bilek hareketlerini ve kan akışındaki değişiklikleri tanımak için akıllı algoritmalar kullanıyor.
Çift dokunma çoğu uygulama ve bildirim için birincil eylemleri otomatik olarak seçse de iki durumda farklı bir işlev seçebilirsiniz. Bunlar Smart Stack’teki widget’lar arasında ilerlemek ve aktif oturumlar sırasında medya oynatımını kontrol etmek olarak ayrılıyor.
Aşağıdan watchOS 10.1 ile gelen tüm yeniliklere ulaşabilirsiniz.
- Çift dokunuş hareketi, bildirimlerde ve çoğu uygulamada birincil eylemi gerçekleştirmek için kullanılabilir, böylece bir aramayı yanıtlayabilir, müzik çalıp duraklatabilir, sayacı durdurabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz (Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 üzerinde kullanılabilir)
- NameDrop, Apple Watch’unuzu yeni tanıştığınız birinin iOS 17 yüklü iPhone’una veya Apple Watch’una yaklaştırarak o kişiyle iletişim bilgileri alışverişi yapmanızı sağlar (Apple Watch SE 2’de, Apple Watch Series 7’de ve daha yenisinde, Apple Watch Ultra’da kullanılabilir)
- Kartım, NameDrop’a hızlı erişim için komplikasyon olarak kullanılabilir
- Ev uygulamasında havalandırma bölümünün boş görünmesine neden olan hatayı düzeltir
- AssistiveTouch’ı kapattıktan sonra beklenmedik şekilde beyaz bir seçim kenarlığı görüntülenmesine neden olan sorunu giderir
- Hava Durumu’nda şehirlerin iPhone ile saat arasında eşzamanlanmamasına neden olan bir sorunu düzeltir
- Ekranda kaydırma çubuğunun beklenmedik şekilde görünmesine neden olan bir sorunu çözer
- Yüksekliğin bazı kullanıcılar için doğru olmamasına neden olan hatayı düzeltir
watchOS 10.1’in Apple Watch Series 4 ve sonraki sürümler için mevcut olduğunu ve iOS 17 çalıştıran iPhone XS veya sonraki sürümler gerektirdiğini belirtelim.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Watch’larda yeni güncelleme ile pil sorunu baş gösterdi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!