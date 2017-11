Watch_Dogs PC’de Tamamen Ücretsiz Oldu!

Eğer Ubisoft oyunlarına sahip iseniz mutlaka bir UPlay hesabınız olduğunu düşünüyorum. Eğer yok ise şu anda UPlay hesabı açmanın tam zamanı. 27 Mayıs 2014’te piyasaya çıkan Watch_Dogs, UPlay üzerinden 13 Kasım tarihinde tamamen ücretsiz oluyor.

Grab #WatchDogs for free on PC! Available tomorrow until November 13th on Uplay. Preload now >> https://t.co/GH2cda4ipv || pic.twitter.com/ciLROt21hZ

— Ubisoft (@Ubisoft) 6 Kasım 2017