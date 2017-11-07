Watch_Dogs PC’de Tamamen Ücretsiz Oldu!

Ubisoft, yaptığı açıklama ile 13 Kasım’dan itibaren UPlay hesabı olan herkese Watch_Dogs’u tamamen ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

Eğer Ubisoft oyunlarına sahip iseniz mutlaka bir UPlay hesabınız olduğunu düşünüyorum. Eğer yok ise şu anda UPlay hesabı açmanın tam zamanı. 27 Mayıs 2014’te piyasaya çıkan Watch_Dogs, UPlay üzerinden 13 Kasım tarihinde tamamen ücretsiz oluyor.

Grab #WatchDogs for free on PC! Available tomorrow until November 13th on Uplay. Preload now >> https://t.co/GH2cda4ipv || pic.twitter.com/ciLROt21hZ — Ubisoft (@Ubisoft) 6 Kasım 2017

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U ve PC üzerinde satışa çıkmış olan oyunun UPlay üzerinden sunulması sebebiyle sadece PC için ücretsiz olacağının da altını çizmiş olalım. Şu anda Preload, yani ön yükleme yapmaya izin veren UPlay, 13 Kasım’da ise tüm kullancıılarına Watch_Dogs’u ücretsiz olarak sunmuş olacak.

Eğer siz de Watch_Dogs’a ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz oyununuza sahip olabilirsiniz.