Watch_Dogs PC’de Tamamen Ücretsiz Oldu!

Watch_Dogs PC’de Tamamen Ücretsiz Oldu!

7 Kasım, 2017 Oyun 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Ubisoft, yaptığı açıklama ile 13 Kasım’dan itibaren UPlay hesabı olan herkese Watch_Dogs’u tamamen ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.

Eğer Ubisoft oyunlarına sahip iseniz mutlaka bir UPlay hesabınız olduğunu düşünüyorum. Eğer yok ise şu anda UPlay hesabı açmanın tam zamanı. 27 Mayıs 2014’te piyasaya çıkan Watch_Dogs, UPlay üzerinden 13 Kasım tarihinde tamamen ücretsiz oluyor.

PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U ve PC üzerinde satışa çıkmış olan oyunun UPlay üzerinden sunulması sebebiyle sadece PC için ücretsiz olacağının da altını çizmiş olalım. Şu anda Preload, yani ön yükleme yapmaya izin veren UPlay, 13 Kasım’da ise tüm kullancıılarına Watch_Dogs’u ücretsiz olarak sunmuş olacak.

Eğer siz de Watch_Dogs’a ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak ücretsiz oyununuza sahip olabilirsiniz.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore