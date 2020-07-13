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Watch Dogs 2 ücretsiz olarak nasıl elde edilir? (Rehber)
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Ubisoft Forward etkinliği bünyesinde, katılım sağlayan tüm kullanıcılara ücretsiz olarak dağıtılacak olan Watch Dogs 2 için bazı sorunlar yaşandı. Yaşanan sorunların ardından Ubisoft bir açıklama yaparak, isteyen herkese ücretsiz olarak Watch Dogs 2 sağlanacağını müjdeledi.
Etkinlik saatine dakikalar kala Ubisoft sunucuları ve internet sitesi üzerinde giriş fonksiyonu sekteye uğramıştı. Kullanıcılar giriş yapamadığını ve Watch Dogs 2’yi ücretsiz elde etme fırsatını kaçırdığını haykırırken, Ubisoft Twitter hesabı üzerinde bir açıklama yaparak oyunun yayınlanan forma hesabımızla giriş yapıldığında ücretsiz olarak sağlanacağını müjdeledi. Mevcut forma nasıl ulaşabileceğinizi ve giriş yapabileceğinizi sizler için anlattık.
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Thank you for tuning in to Ubisoft Forward!
You can now register to receive the rewards offered during the Ubisoft Forward event. For more details, check out the link below 👇https://t.co/kfjmXrYQRw
— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 13, 2020
Watch Dogs 2 nasıl elde edilir?
1- Öncelikle Ubisoft destek üzerinde yer alan bağlantıya buraya tıklayarak ulaşalım
2- Açılan sayfada orta kısımda yer alan mavi renkte “REGISTER HERE TO CLAIM YOUR UBISOFT FORWARD REWARDS” yazısına tıklayalım.
3- Tekrar yönlendirildiğimiz sayfada orta kısımda yer alan büyük “REGISTER” butonuna tıklayarak giriş penceresinin açılmasını bekleyelim.
4- Ardından karşımıza gelen giriş kısmına hesap bilgilerinizi doğru şekilde yazıp LOG IN butonuna tıklayın, bu şekilde Watch Dogs 2 ücretsiz fırsatı için kaydımızı oluşturduk.
Bu adımlardan sonra yapmanız gereken tek şey, 72 saat içerisinde Watch Dogs 2’nin, Uplay kütüphanenize eklenmesini beklemek. Unutmadan Ubisoft’un kayıt olan kullanıcılara oyunu, en kısa sürede ücretsiz olarak sağlayacağını belirttiğini de ekleyelim.
Oyun
Death Stranding PC versiyonu görsel anlamda da çok iddialı!
Hideo Kojima‘nın son oyunu Death Stranding, oyun camiasından farklı görüşler alsa da genel anlamda beğenilen bir yapım oldu. Şuana kadar sadece PS4‘te oynanabilen Death Stranding, 14 Temmuz‘dan itibaren PC kullanıcılarına da sunulacak. Death Stranding‘in PC versiyonu görsel anlamda çok büyük iddialarla geliyor.
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2019 yılının en çok konuşulan oyunlarından olan Death Stranding, PC‘ye de çok iddialı şekilde geliyor. PS4‘ün gücü ölçüsünde oldukça iyi grafiklere sahip oyun, şuanki PC‘lerin gücüyle çok daha iyi gözükebilecek. Nvidia DLSS 2.0 teknolojisi sayesinde, eğer RTX serisi bir ekran kartınız varsa oyunu 4K çözünürlükte 60 FPS, 2K çözünürlükte de 100 FPS‘nin üzerinde oynama fırsatınız olacak.
Oyunun PC tanıtım videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Steam’de şuan ön siparişe açık olan oyunun fiyatı maalesef oldukça yüksek. Steam‘de 399 TL‘ye satışta olan oyunun fiyatı özellikle Türkiye‘deki oyuncuları zorlayacak gibi gözüküyor…
Diğer
MediaMarkt’tan “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” indirimleri
MediaMarkt, günümüzün akıllı dünyasında yanımızdan ayırmayacak istemeyeceğimiz teknolojiler için güzel bir kampanya başlattı. “Sen Neredeysen Teknoloji Orada” kampanyası kapsamında akıllı telefon, akıllı saat, powerbank ve kulaklık gibi pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Xiaomi’nin giriş seviyesindeki güncel telefonlarından Redmi 8A modeli, kampanya kapsamında 2499 TL yerine 1999 TL’ye listeleniyor. Uygun fiyatına karşın damla çentik tasarımı ve yüksek ekran kasa oranıyla güncel bir tasarım anlayışıyla dikkat çeken telefon, temel akıllı telefon kullanımı için güzel seçeneklerden bir tanesi.
Akıllı saat ile hayatını kolaylaştırmak isteyenlere hitap eden Amazfit A1910, hem tasarımı hem de yetenekleriyle oldukça dikkat çekiyor. Model, kampanya kapsamında 949 TL’ye listeleniyor. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabilen akıllı saat; telefonunuza gelen bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra sağlık ve uyku gibi verileri de takip edebilmenize olanak sağlıyor.
Bluetooth kulaklıklar arasında fiyat performans oranıyla öne çıkan TTEC Soundbeat Pro, kampanya dahilinde 199 TL yerine 179 TL’ye listeleniyor. Mıknatıslı yapısı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda birbirine tutturabildiğiniz kulaklık, hem spor yaparken veya gündelik hayatınızda müzik dinlerken, hem de üzerindeki mikrofon sayesinde telefon görüşmelerinizi yapabilececeğiniz bir seçenek.
10.000 mAh kapasitesiyle dışarıda pili tükenen akıllı telefon veya tablet gibi ürünlerinizi şarj edebileceğiniz TTEC AlumiSlim LCD powerbank, tasarımıyla farklılaşan bir model. Zira üzerinde LCD ekran yer alan model ile pil durumunu anlık olarak görüntüleyebilmek mümkün.
Kampanya kapsamında indirime giren tüm ürünleri bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
realme C3 ve C3i, ülkemizde Vodafone ve realme iş birliği ile satışa sunulacak
Türkiye’ye girişi ile beraber dikkat çekici bir ivme yakalayan realme, şimdi de Vodafone ile iş birliğine giderek, realme C3 ve C3i modellerini; Vodafone müşterilerine, tarifelerine ek 12 aya varan taksitlerle satın alma imkanı sağlıyor.
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realme C3 ve C3i, bizlere neler sunuyor
İlk olarak realme C3’ten başlayacak olur isek; C3, MediaTek’in Helio G70 işlemcisine sahip. Helio serisinin, yüksek performanslı olarak nitelendirilen işlemcilerinden biri olan G70, kullanıcılara akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. 5000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süreleri sunan cihaz, günlük kullanım sırasında sizi yarı yolda bırakmayacaktır diye tahmin ediyoruz. Ekran tarafında ise, 6.5 inçlik IPS LCD bir panel, müşterilerin beğenisine sunulmuş. Ayrıca 5 MP çözünürlüğe sahip bir özçekim kamerası da ön tarafta mevcut. Ön tarafın, Gorilla Glass 3 ile korunduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazın arka tarafına gelince ise, 12 MP ana kameraya ek olarak, 2 MP derinlik ve 2 MP makro lens olmak üzere üçlü bir kamera modülü bizleri karşılıyor. Ayrıca cihazda, 2 GB Ram ve 32 GB dahili depolama hafızası da mevcut. C3, hazır olarak, Android 10 işletim sistemi, realme UI 1.0 arayüzü ile sunuluyor. Realme C3, kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.
Son olarak da realme C3i modelinden bahsedecek olur isek; C3i modelinde, bir üst versiyon olan C3’ten farklı olarak, cihazın arka tarafında 12 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir modül yerine, ikili bir kamera modülü kullanıyor olması. Ayrıca, C3i modelinde, sadece mavi renk seçeneği bulunuyor. Eğer kırmızı renk seçeneğini tercih etmek istiyorsanız; C3 seçeneğine yönelmelisiniz. Bunun dışında realme C3 ve C3i modelleri, tamamen aynı özelliklere sahip.
Dileyen Vodafone müşterileri, C3i modelini, 12 ay boyunca tarifelerine ek olarak 245 TL taksitle satın alabilme imkanına sahip. C3 modelini tercih edecek kullanıcılar ise, tarifelerine ek olarak ayda 265 TL taksitle, C3 modeline sahip olabilirler.