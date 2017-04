Watch Dogs 2 için Çok Büyük Bir Güncelleme Yolda

1.13 adı verilen güncelleme, oyunun şu ana kadar çıkmış en büyük güncellemesi olacak.

Ubisoft‘un sevilen oyunu Watch Dogs 2 için güncellemeler dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz kasım ayında bizlerle olan oyun, neredeyse aydan aya aldığı güncellemeler ile kendisini sürekli dinamik tutmakta. Xbox One ve PC için 18 Mayıs tarihinde, oyunun No Compromise ek paketi ile beraber çıkacak güncelleme, şu ana kadar çıkmış en büyük güncelleme olarak anılıyor. PlayStation 4 için güncelleme, ek paket çıkış tarihinden bir gün daha önce çıkacak.

Yeni güncelleme ile gelecek “Showd0wn” adı verilen mod ile 2 ye 2 karşılıklı maçlar oynanılabilecek. Oyunun PvP kısmını bir hayli büyütecek bu mod; matchmaking sistemini de beraberinde barındıracak. Yani oynamak için bir arkadaşınıza ihtiyacınız yok, oyun sizin için kişileri otomatik olarak atamakta. Maçlar; oyunun haritası içerisinde 15 farklı lokasyonda geçebilecek. Capture the Flag, King of the Hill ve Domination olarak tam 3 tane farklı içeriğin harmanlanmış şekli ile bizlerle olacak. Bunun yanında birçok kıyafet ve silah da ücretsiz olarak bu güncellemenin içerisinde yer alacak. Boya tabancalarının da ekleneceği oyunda artık ekranınız bir PvP maç yaparken boya ile kaplı olabilecek. Güzel duruyor değil mi?

Güncellemenin getirdiği yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Birçok hatayı düzeltecek güncelleme aynı zamanda oyunun çoklu oyuncu kısmına yönelik iyileştirmeler de içermekte. Ayrıca motocross, ekart ve drone yarışlarına özel olarak liderlik tablosu da geliyor. Böylelikle yapılan yarışlar daha bir anlam kazanıyor. Son olarak oyun içerisinde rastgele şekilde belirecek olan zırhlı kamyonlar, hack’lenmek için oyuncularını bekleyecek. Yoğun polis akımından sonra bu kamyonları başarıyla hack’lediğiniz takdirde hatırı sayılır miktarda para gelecek.

Oyuna yönelik birçok yeniliği neredeyse aydan aya ücretsiz şekilde getiren Ubisoft, geçmişteki hatalarından ders mi çıkardı yoksa bu durum geçici bir durum mu bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki bu güncellemeler, oyunun kaybettiği kanı geri getirmekte ve oyuncular tarafından bir hayli sevilmekte.