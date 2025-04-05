Küresel piyasalarda fırtınalar koparken, herkesin kaybettiği bir dönemde bir isim dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ünlü yatırımcı Warren Buffett, milyarderler servet kaybederken krizden kazançlı çıkan tek isim olarak öne çıktı.

Warren Buffett kriz döneminde nasıl kazandı?

Yıl başından bu yana yaptığı stratejik satışlarla dikkat çeken Warren Buffett, 12,7 milyar dolarlık kar elde etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artırma kararı, küresel piyasaları alt üst etmişti. Dünya genelinde borsalar sert düşüşler yaşarken, petrol fiyatları 2021’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Bill Gates gibi isimler milyarlarca dolar kaybetti. Ancak Warren Buffett için tablo tamamen farklıydı.

Toplamda 155 milyar dolarlık servetini korumayı başaran usta yatırımcı, yine kriz anlarında sakin kalmanın ve sabırlı bir yatırım yaklaşımının önemini gözler önüne serdi. Buffett, kriz anlarında paniğe kapılmak yerine fırsatları değerlendiren yaklaşımıyla yatırımcılara ders niteliğinde bir performans sergiledi.

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Özellikle S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq gibi endekslerin tarihi kayıplar yaşadığı bir ortamda, Buffett bu başarısı dünya finans çevrelerinde geniş yankı buldu.

Peki sizce Buffett krizden kazançla çıkma stratejisi neyi işaret ediyor? Yatırımcılara ilham veren taktikler sizce sürdürülebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!