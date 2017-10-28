Wargaming, World of Tanks 2 Söylentilerine Karşı Bir Açıklamada Bulundu

Wold of Tanks türünün en iyi oyunu olmaya ve dünya üzerinde en çok oyuncu sayısına sahip oyunlardan biri olmaya devam ediyor.

Wargaming’in yaptığı son sayım ile oyun toplam 130 milyon PC oyuncusuna sahipti. Oyunun başarısını 7 yıl boyunca sürdürmesinin ardından, World of Tanks 2 oyununun söylentileri bir hayli çoğalmaya başladı ve oyuncular en azından bir açıklama beklemeye başladılar.

Bugün yapılan GameSpot Theatre’da yapılan PAX Aus etkinliğinde Wargaming’in bölgesel yayın yönetmeni Alex de Giorgio bu söylentilere bir son verdi ve ne yazık ki cevabı hayır oldu. Wargamin’in World of Tanks’ı yalnızca başlığına hizmet ettireceğini ve sürekli olarak oyuna yenilik getireceğini açıkladı. Bu da eğer ki yeni bir oyun ile ilgili bir gelişme olacaksa, yakın bir zamanda olmayacağının göstergesi idi.

Son olarak De Giorgio “Bu oyunun en belirgin özelliği sürekli evrim geçirmesi oldu. Bu yüzden World of Tanks’ın bir devam oyunu bizim için gerçekten hiç mantık değil.” açıklamasında bulunarak, bu söylentileri noktalamış oldu.