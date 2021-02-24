VW Grubu, Bugatti’yi Rimac’a devredebilir!

VW Grubu‘nun (VAG) birkaç ay içinde Bugatti ve Hırvat elektrikli otomobil üreticisi Rimac arasında bir ortaklık kuracağı söyleniyor.

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Geçen sene Eylül ayında yayınlanan bazı raporlara göre Porsche‘nin, Rimac‘tan daha büyük bir hisse alması karşılığında VAG‘ın Bugatti’yi Hırvat üreticiye devredeceği iddia edildi. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Fakat Porsche CEO’su Oliver Blume, Automobilwoche‘ye yaptığı açıklamalarda konuyu yalanlamamıştı.

Ayrıca Blume, Reuters‘ın haberine göre, “Şu anda Bugatti’nin olabilecek en iyi şekilde nasıl geliştirilebileceği üzerine çok yoğun tartışmalar yapıyoruz. uyumlu teknolojileri ile Rimac’ın bu konuda iyi bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çeşitli senaryolar bulunsa da bu konunun grup tarafından karara bağlanacağına inanıyorum.” diyor.

Oliver Blume, Porsche CEO’luğu ile birlikte VAG’ın yönetim kurulunda da bulunuyor. Yani ağzından çıkan her kelimenin dikkate alınmaya değer olduğunu belirtmekte fayda var.

Geçen yılki söylentilere göre Porsche, Rimac’taki mevcut %15.5’lik hissesini %49’a kadar yükseltebilir. Rimac ise hiç para alışverişi yapmadan Bugatti’ye sahip olabilir. Hisse demişken Rimac’ın kurucusu Mate Rimac, şirketin %47.7‘sine sahip. Ayrıca kendisi Çinli batarya üreticisi ve geri dönüşüm şirketi Camel Grubu ve Hyundai Motor Grubu‘nda %14’er hisseye de sahip.

Rimac‘ın C_Two adlı modeline ait detaylı bilgi için önceden yayınladığımız haberimize buradan bakabilirsiniz.

Kaynak: Reuters, Carscoops, Automobilwoche