Genel
VW Grubu, Bugatti’yi Rimac’a devredebilir!
VW Grubu‘nun (VAG) birkaç ay içinde Bugatti ve Hırvat elektrikli otomobil üreticisi Rimac arasında bir ortaklık kuracağı söyleniyor.
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Geçen sene Eylül ayında yayınlanan bazı raporlara göre Porsche‘nin, Rimac‘tan daha büyük bir hisse alması karşılığında VAG‘ın Bugatti’yi Hırvat üreticiye devredeceği iddia edildi. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Fakat Porsche CEO’su Oliver Blume, Automobilwoche‘ye yaptığı açıklamalarda konuyu yalanlamamıştı.
Ayrıca Blume, Reuters‘ın haberine göre, “Şu anda Bugatti’nin olabilecek en iyi şekilde nasıl geliştirilebileceği üzerine çok yoğun tartışmalar yapıyoruz. uyumlu teknolojileri ile Rimac’ın bu konuda iyi bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çeşitli senaryolar bulunsa da bu konunun grup tarafından karara bağlanacağına inanıyorum.” diyor.
Oliver Blume, Porsche CEO’luğu ile birlikte VAG’ın yönetim kurulunda da bulunuyor. Yani ağzından çıkan her kelimenin dikkate alınmaya değer olduğunu belirtmekte fayda var.
Geçen yılki söylentilere göre Porsche, Rimac’taki mevcut %15.5’lik hissesini %49’a kadar yükseltebilir. Rimac ise hiç para alışverişi yapmadan Bugatti’ye sahip olabilir. Hisse demişken Rimac’ın kurucusu Mate Rimac, şirketin %47.7‘sine sahip. Ayrıca kendisi Çinli batarya üreticisi ve geri dönüşüm şirketi Camel Grubu ve Hyundai Motor Grubu‘nda %14’er hisseye de sahip.
Rimac‘ın C_Two adlı modeline ait detaylı bilgi için önceden yayınladığımız haberimize buradan bakabilirsiniz.
Kaynak: Reuters, Carscoops, Automobilwoche
Akıllı Telefonlar
Red Magic 6, 165 Hz ekran ile piyasaya çıkacak!
Red Magic 6 akıllı telefon modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen oyuncu telefonu 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak.
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Red Magic 6 165 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor!
Oyuncu telefonları gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun odaklı akıllı telefonlar, güçlü performans vaadi ile oyuncuları karşılıyor. Bu modeller arasında önemli bir yere sahip olan Red Magic serisi, yeni versiyonu ile piyasaya çıkacak. Ekran yenileme hızı ile akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getiren seri, bu alanda zoru başarma derdinde. Weibo üzerinde ortaya çıkan paylaşım göre akıllı telefon 144 Hz barajını geçecek. Ayrıca paylaşımın sahibi bizzat firmanın en yetkili ismi Ni Fei.
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Bununla birlikte akıllı telefon tam 165 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon böylece kendi rekoru olan 144 Hz değerini de geçmiş olacak. Red Magic 5G ile yeni bir soluk getiren firma piyasada önemli bir alternatif olmayı istiyor. Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak cihaz, 120W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasaya oldukça iddialı bir giriş yapmak isteyen akıllı telefon bakalım performansı ile oyuncuları memnun edecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
BMW M4 Shooting Brake sanal ortamda hayal edildi!
Bir zamanlar BMW, E46 M3‘ün station modelini yapmıştı. Fakat bu sadece bir prototip olarak kalmıştı. Yıllardır hayali kurulan BMW M3 Touring, şu sıralar test aşamasında ve bir çok kez casus kameralara yakalandı. Bu araçtan ilham alan Instagram’daki bir tasarımcı, BMW M4 Shooting Brake tasarımını paylaştı.
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Kullanıcı adı sugardesign_1 olan tasarımcı, aracın ön kısmına dokunmamış. Esas değişim, ön kapının hemen ardından başlıyor. Arkaya doğru uzatılmış tavan, hafif bir eğimle bagaj kapağı ile buluşmuş. Standart M4’e kıyasla daha dik olan arka cam ile shooting brake tasarımı tamamlanmış.
BMW M4 Shooting Brake gibi bir aracın üretilmesi elbette harika bir durum olurdu. Fakat M3 Touring ile gireceği rekabetten ötürü satış miktarının oldukça az olacağını ön görmek çok da zor değil.
BMW M3 ve M4’ün teknik detaylarını kısaca hatırlayalım
BMW M3 ve M4’ün standart modelleri 473 beygir güç ve 550 Nm torka sahip. Competition modelleri ise 503 beygir güç ve 650 Nm torka sahip. Her iki motor, çift turbolu 3.0 litre hacimli sıralı 6 silindir özelliklerini bulunduruyor.
Kaynak: sugardesign_1, Carscoops
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Genel
Makyajlı BMW X4 kabini, casus kameralara yakalandı
Önceden yalnızca dışarıdan görüntülenen makyajlı BMW X4‘ün, bu kez kabini de ortaya çıktı. Tabi görüntülendi dediysek bile halen daha üzerinde kamuflajlar mevcut.
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Kabine ilk bakışta güncel BMW modelleri ile büyük oranda benzer noktalar görmek mümkün. Büyüyen bilgi-eğlence ekranı, yeni havalandırma ızgaraları ve yeni butonlar orta konsolda dikkat çekiyor. Ayrıca araçta yeni direksiyon simidi ve daha sade bir vites topuzu da dikkat çekiyor. Makyajlı X4 ‘ün bu prototipinin gösterge paneli, X4 M40 modeline ait bir logo barındırıyor. Fakat bu ekranın, güncel modele ait bir gösterge paneli olduğu düşünülüyor.
Aracın dışına baktığımızda ise güncel 5 Serisi‘ndeki farların biraz daha ince formlusu olacağı düşünülüyor. Ayrıca yenilenmiş bir ızgara ve ön tamponu da görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Arka kısımdaki değişiklikler ise oldukça fark edilmesi zor şekilde. Fakat yeni tasarımlı arka farlar ve yeni bir arka tampon görme ihtimalimiz var.
Makyajla beraber BMW X4 için yeni motor seçeneklerinin gelmeyeceği düşünülüyor. Turbo beslemeli dört silindirli, 248 beygir güç ve 350 Nm torka sahip 2.0 litrelik motoru görme ihtimalimiz yüksek. Ayrıca turbo beslemeli sıralı altı silindirli, 382 beygir güç ve 499 Nm torka sahip 3.0 litrelik motoru da görmemiz olası.
Makyajlanan BMW X4 ve X3’ün bu yılın sonlarına doğru, 2022 yılı modelleri olarak satışa çıkması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
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