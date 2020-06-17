VW Arteon Shooting Brake, tanıtımdan önce ortaya çıktı!

VW Arteon, Türkiye’de tasarımıyla en çok konuşulan araçlardan birisi. Coupe sedan sınıfı temsilcisinin “shooting brake” (başka bir deyişle “station wagon“) versiyonu 24 Haziran‘da tanıtılacaktı. Fakat Car News China tarafından bazı görseller ortaya çıktı ve araç tanıtımdan önce sızdı.

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Arteon Shooting Brake (SB), çamurlukları üzerindeki siyah plastik parçalar ve normale oranla nispeten yüksek yapısıyla dikkat çekiyor. VW Grubu‘nda bu tip detaylar genelde “Alltrack” adı verilen arazi sürüşüne biraz daha elverişli station araçlarda yer alıyor. Arteon SB’nin bu şekilde sadece Çin pazarında mı olacağı, yoksa global olarak bu şekilde mi gelecek henüz kesin bir bilgi yok. 24 Haziran‘daki tanıtımla birlikte bu soru işareti de kalkacaktır diye düşünüyorum.

Yeni SB şeklinin, Arteon için farklı arka farlar getirmesi bekleniyordu. Sızan görsellerde pek de öyle değil gibi görünüyor. Fakat arka kısımdaki bir farklılık ise arka tamponun altını boydan boya dolaşan krom şerit içindeki egzoz çerçeveleri olmuş.

Arteon SB’deki diğer değişiklikler neler?

Arteon SB, sedan versiyonu ile aynı genişlik ve dingil mesafesine sahip olacağı, aracın uzunluğunun ise 4 mm artarak, 4 bin 865 mm’den 4 bin 869 mm’ye çıktığı söyleniyor. Sedan Arteon ile aynı motor seçeneklerine sahip olması beklenen Arteon SB’de, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sisteminin de bulunabileceği söyleniyor.