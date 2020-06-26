Otomobil
Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Son yıllarda giderek daha fazla hayatımıza giren otonom otomobiller konusunda yeni yatırımlar ve ortaklıklar görmeye devam ediyoruz. Son olarak otomobil üreticisi Volvo ve otonom sürüş alanında yazılım geliştiricisi olan Waymo yeni bir ortaklık duyurdu.
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Volvo ve Waymo ortaklığı elektirikli robotaksi geliştirecek!
Otonom otomobil yazılım geliştirici Waymo, Volvo Car Group ile ortaklığını açıkladı. Bu ortaklık ile birlikte iki şirket Waymo tarafından geliştirilen otonom sürüş yazılımını paylaşımlı yolculuk için yeni tasarlanacak bir elektrikli araca entegre edecek. Volvo ve Waymo ortaklıkları hakkında çok fazla ayrıntı vermeseler dahi önceliklerinin paylaşımlı yolculuklar için tasarlanmış yeni bir araç platformu üzerine çalışmak olduğuna vurgu yaptılar. Yapılan açıklamada ilk kez birlikte çalıştıklarına yapılan vurgudan ortaklığın önümüzdeki yıllarda yeni projeler sunacağını söyleyebiliriz.
Waymo’nun sahip olduğu seviye 4 otonom sürüş özelliği sayesinde tasarlanacak aracın farklı coğrafi koşullardan ve yol koşullarından tüm sürüşleri idare edebilecek. Söz konusu ortaklık Volvo Car Group CTO’su Henrik Greek yaptığı açıklamada bu ortaklığın Volvo bünyesindeki Polestar ve Lynk & Co. International da dahil olmak üzere bütün alt şirketleri kapsadığına vurgu yaptı.
Henrik Green yaptığı açıklamada “Tamamen özerk araçlar sayesinde yol güvenliği konusunda daha önce hiç yapamadığımız bir devrim yapma potansiyeline sahibiz. Waymo ile ortaklığımız yeni ve heyecan verici iş fırsatları sunuyor.” dedi.
Waymo’nun şu ana kadarki stratejisinin otomobil üreticileri ile ortaklık kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Şirket yazılımları için gerekli olan donanımların tasarımlarını da kendisi yapmakta ancak daha sonra otomobil üreticileri ile anlaşmalar yaparak geliştirdikleri sistemlerin entegre edildiği araçlar üretilmekte. Waymo’nun 2018 yılında Fiat Chrysler Automobiles ile benzer bir ortaklık kurduğuna şahit olmuştuk. Şirketin ayrıca Jaguar, Renault ve Nissan ile farklı kapsamlarda anlaşmaları mevcut. Tüm bunların yanı sıra Volvo’nun da Uber Advanced Tech. ile otonom sürüş ünitesi geliştirmek için yaptığı bir anlaşması mevcut. Hem Volvo hem Uber aralarındaki anlaşmanın hala geçerli olduğunu doğruladı. Bu anlaşma ile birlikte Volvo XC90 araçları Uber’in otonom sürüş yazılımını desteklemek için gerekli tüm donanımlara sahipler. Tüm bu gelişmelere baktığımızda otonom araç teknolojilerine daha önce hiç olmadığımız kadar yakın olduğumuzu söyleyebiliriz.
Genel
Fiat, Egea temelli bir SUV planı yapıyor olabilir!
Otomotiv sektöründeki en revaçtaki araç sınıflarından biri hiç şüphesiz SUV‘ler. Fiat‘da bu akıma uyarak kazançlarını arttırma peşinde olabilir.
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Fiat‘ın üst düzey yöneticilerinden Oliver Francois, Egea’nın yeni neslinde Volkswagen T-Roc, Hyundai Tuscon, Nissan Qashqai gibi kompakt SUV türündeki araçlar gibi yan modellere sahip olabilir.
Francois’in AutoExpress ile olan bir röportajında “Tipo (Egea) satışları iyi gidiyor fakat bir SUV kadar değil. Tipo’nun yeni nesliyle birlikte, SUV araçlarla daha rekabetçi bir ortam yakalamalıyız.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Fiat, yeni nesil Egea’nın geliştirirken mevcut model çeşitlerini (hatchback, sedan ve station) koruyacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fakat Kia XCeed rakibi bir dördüncü modelle aileyi genişletebilir veya bu fikrin fişi tamamen çekilebilir. Başka bir seçenek ise söz konusu aracın Egea ailesinden ayrı, başka bir isim altında farklı bir model olarak gelmesi.
“Tipo (Egea)’nın üstünde, yanında veya yeni bir Tipo serisi görmeyi bekleyenler olabilir. Fakat aile taşımacılığı için tercih edilenler genelde Qashqai tarzında oluyor. Kimler bu konuda iyi? Skoda, Seat, Kia ve Hyundai gibi bütçe dostu markalar. Evet, biz onlarla rekabet edeceğiz dürüst olmak gerekirse. Fiat’ın ürün gamında, bu bölümün eksikliklerini hemen kapatmamız ve hızla beslememiz bizim için çok önemli.” diye ekledi Francois.
Fiat’ın bu planının, FCA-PSA grubu ortaklığından da nasibini alması bekleniyor. Fakat Peugeot 3008, Citroen C5 Aircross ve Opel Grandland X gibi modellerin, henüz akıbeti belli olmayan bu crossover için platformlarını paylaşıp paylaşmayacağı belli değil.
Fiat Punto yerine gelecek bir süper mini de planlanıyor
İtalyan üreticinin küçük sınıf hatchback üretmeye de hevesli olduğu söyleniyor. Birkaç sene önce üretimi sonlanan Punto ile Fiat, meydanı VW Polo, Renault Clio ve Ford Fiesta gibi rakiplerine bırakmıştı. Fiat’ın planladığı bu model için yine PSA‘yla ortak hareket edilebilir, Peugeot 208 ve Opel Corsa ile kardeş bir araç görebiliriz.
Francois, “B segmentinde bir temsilciye ihtiyacımız var. Bu aslında gizemli bir plan değildi. Sadece sürekli erteleniyordu. Şimdilerde ise gelişme aşamasında. Ancak bu modelden bahsetmek için henüz çok erken. Fakat B segmenti için bir temsilcimiz kesinlikle olacak.” dedi.
Otomobil
Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Tesla’nın 1. çeyrek raporlarının açıklandığı toplantıda şirketin CEO’su Elon Musk tam otomatik sürüş özelliklerinin 2020’nin sonlarına doğru aylık abonelik modeline sahip olacağını açıkladı.
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Tesla’nın “tam otonom sürüş” özelliği aylık abonelik modeline sahip olacak!
Çarşamba günü 2020 yılının ilk çeyrek kazanç toplantısı sırasında Tesla CEO’su Elon Musk şirketin “tam otonom sürüş” sisteminin bu yıl sonunda aylık abonelik olarak sunulacağını açıkladı. Tesla geçtiğimiz birkaç yıldır otonom sürüşü desteklemek için gerekli donanımları araçlarında fabrikada kurulmuştu veya yükseltme olarak sunmaktaydı. Temel olarak araç bu özeliklere sahip olmasa dahi Tesla’ya otomatik pilot ve tam otonom sürüş gibi özellikleri etkinleştirmesi için ödeme yapabiliyor ve bu özelliklere sahip olabiliyordunuz. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında otomatik pilot özelliğini yüklemenin bedeli 3000 dolarken tam otomatik sürüş özelliğini yüklemenin bedeli 5000 dolardı. Otomatik pilot özelliği aracınızın şeritleri takip etmesini, trafiğe ayak uydurmasını ve yayalardan kaçınmasını sağlar. Tam otonom sürüş ise tüm bunların yanı sıra otonom park etme ve aracınızı otopark gibi alanlarda çağırabilmenize olanak sağlar.
Tesla araçlarını ikinci el satın alan veya tam otonom sürüş paketini satın almayan kullanıcılar için tüm bu masraflardan kaçınmak oldukça güzel bir yatırım olarak görülmekteydi. Bu yüzden Musk Çarşamba günü açıklamasında bu özellikler için abonelik sistemine sahip olacaklarını ancak bunun yıl sonuna doğru olacağını belirtti. Musk açıklamasına şu sözler ile devam etti: “ Tam otonom sürüş özelliği kullanıcılar için bir seçenek. Bizim bakış açımıza göre tüm bu özellikler kullanıcılar için güvenilir bir yatırım. Kullanıcıların yatırımlarının karşılığını alacaklarına inanıyoruz. Bence tam otonom sürüş insanların pişman olmayacağı bir özellik.”. Abonelik sisteminin detayları henüz belli değil. Fakat birçok sektörde olduğu gibi araçlarımızda da abonelik sistemlerinin görülmesine Tesla’nın öncülük etmesi oldukça olası gözüküyor.
Genel
2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.