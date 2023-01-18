Arkadan itişli Volvo otomobilleri hatırlamayanınız yoktur. Efsanevi otomobiller çok hızlı değillerdi ancak virajlarda hafif hafif yanlayarak kullanıcılara çok büyük zevkler veriyordu. Volvo 2000’lerin başında RWD (arkadan itişli aks) sisteminden vazgeçti. İsveçli şirket, önden çekişli versiyonun daha güvenli olduğuna inanıyor. Geldiğimiz noktada Volvo, elektrikli otomobillerinde RWD sistem kullanacağını açıkladı.

Bu araçlar XC40 ve C40 Recharge olacak. Volvo her iki otomobilin de iki yeni versiyonunu piyasaya sürüyor: 175 kW (235 HP) güçteki temel versiyon ve 185 kW (248 HP) güçteki biraz daha güçlü versiyon. Temel versiyon 69 kWh pil ile gelirken güçlendirilmiş versiyon 82 kWh pil ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Volvo EX90 CES 2023 Etkinliğinde Görücüye Çıktı!

Her iki Volvo modeli de oldukça güçlü. Otomobiller 0’dan 100 km/sa hıza 7.4 saniyede çıkabiliyor. Ancak Volvo araçlarda güvenlik için 180 km/sa hızın geçilmesine izin vermeyen bir limitör kullanıyor.

Daha küçük pil kapasitesine sahip olan Volvo XC40, WLTP tarafından onaylı 460 km menzil sunuyor. Volvo C40 ise bir tık daha uzun menzil sunuyor. Bu menzil ise 470 km olarak açıklandı.

Daha büyük pil kapasitesi daha fazla menzil demek. Yeni pillere sahip Volvo XC40 520 km menzil sunacak. C40 Recharge ise yine 530 km ile bir tık daha fazla menzil sunuyor.

Güncellenen XC40 ve C40 Recharge, daha güçlü çift motorlu AWD versiyonlarıyla da piyasaya sürülecek. Ön tarafta 117 kW güçteki motor ön aksı, arka tarafta ise 183 kW güçteki motor arka aksı çevirecek. Kullanıcılar uzun zamandır RWD bir Volvo kullanmıyor. Bakalım eskisi kadar keyifli olacak mı?