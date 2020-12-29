Volkswagen, Türkiye’deki şirketini kapatıyor!

Arabanız sandığınızdan fazla veri kaydediyor olabilir. Aynı zamanda bu veriler siz arabanızı sattıktan sonra aracınızın içinde kalabilir.

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Arabanız, verilerinizi silmiyor olabilir

Araçlardan gelen çoğu bilgi, mahremiyet sebebiyle, pek iyi karşılanmasa da bazı bilgiler suçları çözmek için kullanıldı. Bunun yanında araçlarda kalan bilgiler, insanlar tarafından kötüye kullanıldı. Özel bilgilerimiz, konum verilerimizin çalınacağını düşündüğümüzde aklımıza tek bir araç geliyor: Telefonlar. Fakat bunun yanında kullandığınız çoğu dijital alet sizin özel bilgilerinize sahip. Yayınlanan bir NBC News raporunda, araçlarımız tarafından toplanan, hem polislerin hem de suçluların kullanabileceği verilerin ne kadar fazla olduğundan bahsetti.

Aracınız, sahip olduğunuz ve araç içerisinde verdiğiniz tüm komutları kaydeder. Bu, aracınızın modeline ve ne kadar yeni olduğuna da bağlıdır. Fakat artık çoğu araç, konum verilerini, kapıların ne zaman açıldığını hatta sesinizi bile kaydetme özelliğine sahip. Ayrıca bu işlevlerin çoğunu sizin izniniz olmadan yapıyor olabilir. NBC yayınladığı son makalesinde, bir kamyonda işlenen cinayeti, cinayet esnasında aracın aldığı ses kaydı sonucunda cinayetle suçlanan Joshua Wessel örneğini kullanıyor. Rapor bunun yanında, polis adına bu verileri kullanarak iş kuran Berla Corp. adlı şirkete de dikkat çekiyor.

Genel olarak baktığımızda, araçların veri korumasını garanti etmek zordur. Çünkü çoğu araç birçok konuda çok fazla hassas veri toplar. Berla’nın yazılımına baktığımızda, bilgi-eğlence sistemine bağlanan Bluetooth ve Wi-Fi cihazlarının kimlikleri dışında, arama günlükleri, kişileri ve metin mesajlarına erişim sağlayabilir. Bunun yanında otomobilin dahili bilgisayarı tarafından tutulan günlüklere bakabilir, hangi kapının ne zaman açıldığını kayıt alına alabilir ve yerleşik GPS‘inden konum kaydı sağlayabilir.

Araçlarınızın kaydettiği bu bilgilere ulaşabilenler sadece polisler değil. NBC yayınladığı raporda şu örneğe de yer verdi: Avustralyalı bir adam, eski kız arkadaşının canlı verilerine ulaşmak için aracı kullanmış. Adam canlı verilerine ulaşmakla kalmamış bunun yanında arabasını uzaktan kontrol edebilmiş.

Çoğu araç sahibi, araçlarının sakladığı bu bilgileri önemsemiyor. Kullanıcılar, bu bilgilere erişebildiklerini de bilmiyorlar. Fakat araçlarımızın hakkımızda topladığı bilgilerin çoğu çok değerli ve hayati önem taşımakta. İnsanlar, araçlarını sattıklarında içerisindeki bilgileri sildirmeyi bile düşünmüyor. Bu da araçlar hakkında bu bilgilere sahip olan insanlar için akıl almaz sonuçlara sebep olabiliyor.

Herhangi bir dijital alete sahipseniz, özel verilerinizi paylaşmamanızı eğer paylaşıyorsanız bunları silmenizi öneririz. Bu tarz soruları çözmek istiyorsak aldığımız aracı kontrol etmemiz gerekmekte.