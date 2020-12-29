Haber
Volkswagen, Türkiye’deki şirketini kapatıyor!
Otomotiv devi Volkswagen, üretim planları için geçtiğimiz yıl kurduğu Türkiye şirketini kapatma kararı aldı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde tasfiye ilanı yayınlanırken, markanın ülkemize yapacağı yatırım ihtimali de böylece tamamen sona erdi.
İlginizi çekebilir: Realme UI 2.0 beta Realme 7 ve X2 Pro için açıldı
Volkswagen, fabrika yatırımı için kurduğu şirketi kapatıyor
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin dün yayınlanan sayısındaki ilanda, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 17 Aralık tarihinde tasfiye başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Başvuru geçtiğimiz hafta onaylanırken, merkezi Manisa’da bulunan şirketin kapanış işlemleri için iki tasfiye memuru atandığı görülüyor.
Ülkemizde üretim yapacağı söylentileri geçtiğimiz yıl yayılan Volkswagen, Ekim 2019’da Almanya’daki genel merkeze bağlı bir şirket kurmuştu. 943 milyon 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin faaliyet kapsamı da motorlu araçların üretimi, montajı ve satışı şeklinde tanımlanmıştı. Markanın Manisa’da yapacağı yeni yatırımı resmi olarak açıklaması beklenirken, Temmuz ayında yapılan duyuruda ise pandemi nedeniyle tüm yeni tesis planlarının askıya alındığı ve Slovakya fabrikasına ilave yatırım yapılacağı açıklandı. Böylece Volkswagen’in ülkemizdeki fabrika planı da resmen iptal edilmiş oldu.
Öte yandan, Volkswagen’in ülkemizdeki araç satış ve servis faaliyetlerinin bu durum ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Alman markanın Türkiye’deki distribütörü olan Doğuş Otomotiv faaliyetlerine herhangi bir değişiklik olmadan devam edecek. Şirket tasfiyesinin yalnızca kurulması muhtemel fabrika yatırımı ile ilgili olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Nokia TA-1322 tasarım ve bazı özellikleri FFC listesinde görüldü
Nokia firmasının yeni akıllı telefonu Federal İletişim Komisyonu (FCC) sertifikasında TA-1322 model numarasıyla birlikte ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Nokia C1 Plus Android 10 Go ve oldukça uygun fiyatıyla resmileşti
Bundan önce Nokia TA-1322 telefonu Rusya sertifika sitesinde görülmüştü. Bu sefer FCC sertifikası listesinde gözükürken, listede aynı zamanda cihazın arka yüzünün şemasıyla birlikte bazı özellikleri de görülebiliyor.
FCC diyagramından görülebildiği kadarıyla akıllı telefonun arkasındaki kamera modülü yuvarlak şekilde olacak. Parma okuma özelliği de yine telefonun arkasında görülebiliyor. Yeni Nokia cihazının güç tuşu ve ses açma kapama tuşları ise sağ tarafta yerlerini alıyorlar.
FCC belgesinde akıllı telefonun bazı özelliklerinin bilgisine de ulaşılabiliyor. Belgede 4000mAh batarya göze çarparken, bağlantı alanında ise LTE desteğinin yanında Bluetooth desteği görülebiliyor. Buna ek olarak telefonun Wi-Fi desteğinin de 2.4GHz olduğunu da söyleyebiliyoruz.
Önceden gelen sızıntılarla ve bilgilerle beraber cihazın sene sonunda çıkması öngörülüyordu. Şimdi ise bu listelemeyle de tahmin edilebileceği üzere Nokia, planlarını 2021 yılı için kurmuşa benziyor.
Nokia’nın TA-1322 model numaralı bu yeni telefonunun piyasaya çıkacağı isim ise hala bilinmiyor. Ancak ortalıkta dolaşan bazı söylentilerden yola çıkarak bunun Snapdragon 690 SoC yonga setiyle gelmesi beklenen Nokia 7.3 5G akıllı telefonunun başka bir modeli olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ki hatırlanacağı üzere 7.3 de bu yıl için çıkması öngörülen ama seneye kalan telefonlar arasında idi.
Haber
Arabanız verilerinizi saklıyor olabilir
Arabanız sandığınızdan fazla veri kaydediyor olabilir. Aynı zamanda bu veriler siz arabanızı sattıktan sonra aracınızın içinde kalabilir.
İlginizi çekebilir: Apple elektrikli bir araba geliştiriyor
Arabanız, verilerinizi silmiyor olabilir
Araçlardan gelen çoğu bilgi, mahremiyet sebebiyle, pek iyi karşılanmasa da bazı bilgiler suçları çözmek için kullanıldı. Bunun yanında araçlarda kalan bilgiler, insanlar tarafından kötüye kullanıldı. Özel bilgilerimiz, konum verilerimizin çalınacağını düşündüğümüzde aklımıza tek bir araç geliyor: Telefonlar. Fakat bunun yanında kullandığınız çoğu dijital alet sizin özel bilgilerinize sahip. Yayınlanan bir NBC News raporunda, araçlarımız tarafından toplanan, hem polislerin hem de suçluların kullanabileceği verilerin ne kadar fazla olduğundan bahsetti.
Aracınız, sahip olduğunuz ve araç içerisinde verdiğiniz tüm komutları kaydeder. Bu, aracınızın modeline ve ne kadar yeni olduğuna da bağlıdır. Fakat artık çoğu araç, konum verilerini, kapıların ne zaman açıldığını hatta sesinizi bile kaydetme özelliğine sahip. Ayrıca bu işlevlerin çoğunu sizin izniniz olmadan yapıyor olabilir. NBC yayınladığı son makalesinde, bir kamyonda işlenen cinayeti, cinayet esnasında aracın aldığı ses kaydı sonucunda cinayetle suçlanan Joshua Wessel örneğini kullanıyor. Rapor bunun yanında, polis adına bu verileri kullanarak iş kuran Berla Corp. adlı şirkete de dikkat çekiyor.
Genel olarak baktığımızda, araçların veri korumasını garanti etmek zordur. Çünkü çoğu araç birçok konuda çok fazla hassas veri toplar. Berla’nın yazılımına baktığımızda, bilgi-eğlence sistemine bağlanan Bluetooth ve Wi-Fi cihazlarının kimlikleri dışında, arama günlükleri, kişileri ve metin mesajlarına erişim sağlayabilir. Bunun yanında otomobilin dahili bilgisayarı tarafından tutulan günlüklere bakabilir, hangi kapının ne zaman açıldığını kayıt alına alabilir ve yerleşik GPS‘inden konum kaydı sağlayabilir.
Araçlarınızın kaydettiği bu bilgilere ulaşabilenler sadece polisler değil. NBC yayınladığı raporda şu örneğe de yer verdi: Avustralyalı bir adam, eski kız arkadaşının canlı verilerine ulaşmak için aracı kullanmış. Adam canlı verilerine ulaşmakla kalmamış bunun yanında arabasını uzaktan kontrol edebilmiş.
Çoğu araç sahibi, araçlarının sakladığı bu bilgileri önemsemiyor. Kullanıcılar, bu bilgilere erişebildiklerini de bilmiyorlar. Fakat araçlarımızın hakkımızda topladığı bilgilerin çoğu çok değerli ve hayati önem taşımakta. İnsanlar, araçlarını sattıklarında içerisindeki bilgileri sildirmeyi bile düşünmüyor. Bu da araçlar hakkında bu bilgilere sahip olan insanlar için akıl almaz sonuçlara sebep olabiliyor.
Herhangi bir dijital alete sahipseniz, özel verilerinizi paylaşmamanızı eğer paylaşıyorsanız bunları silmenizi öneririz. Bu tarz soruları çözmek istiyorsak aldığımız aracı kontrol etmemiz gerekmekte.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliği ile büyüledi
Xiaomi’nin yeni telefonu dün yapılan bir etkinlikle tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi Mi 11, gece modu video özelliği ile adeta büyüledi.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 11 parmak izi okuyucusuyla nabız ölçümü yapabiliyor
Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile gelen dünyanın ilk akıllı cep telefonunu dün yaptığı bir lansman ile tanıttı. Oldukça üst seviye özelliklerle gelen telefon şirketin yeni amiral gemisi olarak etkileyici özelliklere ve fonksiyonlara sahip. 6,81 inç QHD+ AMOLED 120Hz tazeleme hızına sahip ekran, 12 GB’a kadar yükseltilebilen LPDDR5 RAM , UFS 3.1 süper hızlı depolama ve 55W hızlı şarj desteği gibi oldukça önemli teknik özelliklere sahip. Bunun yanında, geçen yılın modeliyle arasındaki tek fark teknik anlamda daha iyi olan performans değil. Kullanıcı deneyimine etki edecek yeni özellikler de telefona eklenmiş durumda. Ekran içindeki parmak izi okuyucuya entegre edilmiş nabız ölçme özelliği, bunlardan biriydi. Buna ek olarak şirket Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini de duyurmuştu. Gelen ilk görüntüler, telefonun inanılmaz gece video çekimi performansını gözler önüne seriyor.
Xiaomi Mi 11 gece modu video
BlinkAI tarafından geliştirilen modu video özelliğini telefonuna entegre etmeyi başaran Xiaomi, bu alanda inanılmaz işlere imza atmış durumda. BlinkAI tarafından yayınlanan bir video, telefonun gece modu video özelliğinin neler başarabildiğinin kanıtı. Çinli üretici adeta ortaya çıkan görüntülerle rakiplerine gözdağı veriyor. Xiaomi Mi 11 gece modu video özelliğini videodan detaylı izleyebilirsiniz.
Bu başarı nasıl sağlanıyor?
Xiaomi Mi 11 bu video başarısının arkasında iki önemli şey var. Bunlardan ilki, BlinkAI tarafından geliştirilen, derin öğrenme yazılımı. Diğeri ise, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci içerisinde bulunan NPU (Sinirsel İşlem Birimi). Bu iki birim bir araya geldiğinde ortak bir makine öğrenme işlemi uygulayarak, düşük kalitede çekilen video için saniyelik bir işlemle kalite arttırma işlemi uyguluyor. Bunun sonucunda da ortaya bu güzel görseller çıkıyor. Şimdilik sadece tepe model Mİ 11 için olan bu özellik değişen, gelişen teknoloji ile muhtemelen yakın zaman içinde daha giriş ve orta seviye akıllı telefonlar için de gelecektir.
Gelişmeler için takipte kalın…
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 3 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 3 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 4 gün önce