Alman otomotiv devi Volkwagen, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Bu bağlamda birçok elektrikli otomobil üreten VW, Volkswagen ID.7 GTX Tourer isimli elektrikli stationwagon modelini tanıttı. Detaylar haberde.

Volkswagen ID7 GTX Tourer neler sunuyor?

Volkswagen ID7 GTX Tourer, 605 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu bagaj hacmi koltuklar yatırıldığı zaman 1714 litreye kadar çıkabiliyor. Otomobil, ID7 sedan ile tamamen aynı boyutlara sahip: 4.961 mm uzunluğunda, 1.862 mm genişliğinde, 1.536 mm yüksekliğinde ve 2.971 mm dingil mesafesi.

Otomobil motor tarafında ise 335 HP gücünde bir motora sahip. Otomobilde limitör olmasından mütevellit maksimum 180 km/sa hıza çıkabiliyor.

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Batarya tarafında ise Volkswagen ID7 GTX Tourer, 86 kWh büyüklüğünde bir pile sahip. Bu pil 200 kW DC şarj ile birlikte yüzden 10’dan yüzde 80 şarja 30 dakikadan kısa sürede çıkabiliyor. Volkswagen ID7 GTX Tourer, WLTP verilerine göre 650 kilometreye kadar bir menzil de sunabiliyor.

İç tarafta ise bizleri küçük bir hayalet gösterge paneli ve 12.9 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Otomobil bu bilgi-eğlence sisteminde Android Auto ve Apple CarPlay’i destekliyor. Otomobilin bilgi-eğlence sistemine ChatGPT yapay zeka programı da entegre edilmiş durumda. Bunun haricinde içeride ambiyans aydınlatmalar da bulunuyor. Koltuklarda ve direksiyonda ise otomobilin performans odaklı olduğunu yansıtmak için kırmızı dikişler kullanılmış. İsteğe bağlı olarak panoromik can tavan da satın alınabiliyor. Bu panoromik cam tavan, ChatGPT sayesinde otomatik olarak opaklaşıp sürücüyü güneşten koruyabiliyor.