Genel
Volkswagen ID.4 yılın otomobili seçildi!
World Car of the Year (WCOTY) yani “Dünyada Yılın Otomobili” ödülü her yılın başlarında açıklanan bir ödül. Birçok farklı ülkeden otomotiv alanında tecrübeli 90’dan fazla jürinin oylamasıyla aylar süren bir sürecin sonunda belirlenen bu ödül, genel kazanana ek olarak birkaç farklı kategoride de kazanan otomobilleri belirliyor. 2021 yılının dünyadaki en iyi otomobili ise Volkswagen ID.4 olarak belirlendi.
Volkswagen ID.4’ü bilmeyenler için kısaca anlatmak gerekirse de bu aracın bir elektrikli SUV olduğunu söyleyebiliriz. Bu model an itibariyle, Volkswagen’in ID serisi elektrikli araçları arasında ID.3 adlı elektrikli hatchback’in bir üst modeli niteliğinde bulunuyor.
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Volkswagen, ID.4 adlı bu başarılı elektrikli SUV’sinin üretimine de çoktan başladı ve hatta birçok ID.4 bayilerdeki yerini almış durumda. Buna ek olarak ABD gibi ülkelerde basın mensuplarına test araçları da verildi. ID.4’ün 2 farklı batarya seçeneği ile sunulduğunu da biliyoruz. Bunlar 55 kWh ve 77 kWh kapasite şeklinde. Sundukları menzil değerleri de 346 ve 522 km oluyor. Bu menzil değerlerinin en güncel ve tutarlı WLTP standartlarına göre hesaplandığını da belirtmiş olalım.
Arkadan itişli ID.4’ün 204 beygir güç ve 310 Nm tork üreten 1 adet elektrik motoruna sahip olduğunu da biliyoruz. Volkswagen, aracın bu motor ile 0-100 km/s hızlanma değerini 8.5 saniye, maksimum hız değerini de 160 km/s olarak açıklıyor.
Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagen ID.4’ün ilerleyen zamanlarda GTX isim ekine sahip 4 tekerden çekişli performanslı bir versiyonunun geleceğini de biliyoruz. Çünkü Volkswagen, yakın zaman önce bu konuda bazı ipucu paylaşımları gerçekleştirmişti.
Volkswagen ID.4’ü bir kenara bırakarak World Car of the Year ödülünün 2021’de diğer kategorilerdeki kazananlarına bakacak olursak, lüks otomobil kategorisinde yeni nesil Mercedes-Benz S Serisi’ni, performans otomobili kategorisinde yeni Porsche 911’i, şehir otomobili kategorisinde bir diğer elektrikli otomobil olan Honda e’yi, tasarım kategorisinde de yeniden canlanan ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender’ı görüyoruz.
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Genel
Oyun geliştiricileri oyun ertelemelerini Covid-19’a bağlıyor!
Oyun geliştiricileri, Coivd-19 salgınından oldukça şikayetçi. Küresel salgın nedeniyle ertelenen oyunların sayısının gitgide artmaya devam ediyor. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferansı‘nda yapılan bir ankette bazı geliştiricilere göre, son iki yılda artan oyun ertelemelerinin asıl sebebi Covid-19 salgını. Öte yandan bazı oyun geliştiricileri de denklemin tam karşısında yer alıyor. Kimi firma ve çalışana göre pandemi sayesinde oyun dünyasına olan ilgi katbekat arttı.
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Oyun geliştiricileri Covid-19 yüzünden ertelemelerin artacağını düşünüyor!
Covid-19 salgının etkileri hemen hemen her alanda kendini gösteriyor. Özellikle kapanma süreçleri boyunca bazı sektörlerin çalışamaması nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. Bu sektörler arasında da oyun dünyasının yeri oldukça büyük. Zira salgın nedeniyle birçok firma, oyun çıkarma konusunda zorluklar yaşadı. Evden çalışma modeli veyahut şirket merkezlerinin kapanması gibi durumlar nedeniyle firmalar, yeni yapımlar çıkarma konusunda geri kaldılar. Bununla birlikte donanım piyasası da durumdan oldukça etkilendi. Birçok üretici, stok konusunda Covid-19 salgınının negatif etkilerine maruz kaldı. Etkinliklerin ve gösterilerin dahi olumsuz etkilendiği bu dönem içerisinde, oyun geliştiricilerinin büyük bir kısmı da durumdan pek memnun değil. Zira bazı geliştiricilere göre pandemi oyun çıkartma şartlarını oldukça zorlaştırdı. 2020 Oyun Geliştiricileri Konferans‘ında yapılan bir ankete göre çalışanların %44‘ü Covid-19 salgınının ertelemelerdeki birinci etken olduğunu düşünüyor. Bu yıl gerçekleştirilecek sanal etkinlik öncesi paylaşılan verilere göre bazı geliştiriciler endüstrinin olumsuz etkilendiği kanaatinde. Bu oran geçen sene %38 idi.
3 binden fazla çalışanın katıldığı anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 yüzünden çoğu firmanın evden çalışma modeline geçtiği ortaya çıktı. Ayrıca çalışanların salgın yüzünden başka ülkelere de yayılması bu konudaki tezleri destekledi. Bazı çalışanlar test süreçlerinin ofiste olmadıkları gerekçesiyle aksadığını açıkladı. Bununla birlikte bazı çalışanlar ise, kullandıkları gereçlerin düzgün çalışmamasından şikayetçi oldu. Geliştiricilerin evlerine hatta ülkelerine döndükleri andan itibaren çoğu zaman VPN ile oyun geliştirdikleri araçlara ulaşabildikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte başka firmaların oyun motorunu kullanan geliştiriciler ise, istedikleri verimi alamadıklarını açıkladılar. Hatta bazı geliştiricilerin düzgün bir internet bağlantısı olmadan iş yapamadıklarını açıklaması ise sürpriz verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Tüm bu teknik sorunların yanı sıra çalışanların yaşadığı psikolojik travmalar da ertelenmelerin en büyük sebepleri arasında yer aldı. Kolaylıktan ziyade zorlukla karşılaşan bu %44‘lük kesim ileride ertelenme sayısının da artacağını iddia ediyor.
Oyun geliştiricilerin odağındaki konsol PlayStation 5!
Her ne kadar ertelemeler ankette öne çıksa da oyun dünyasına, oyuncudan gelen, ilgi artmışa benziyor. Başka bir ankette yer alan sonuçlara göre, stüdyolar büyümeye devam ediyor. Birçok geliştirici, oyun dünyasındaki bu büyümeden de oldukça memnun gözüküyor. Ankette firmaların %47‘lik kısmının çalışan sayısını arttırdığı ortaya çıktı. Kalan kısmın %34‘ü ise çalışan sayısında değişikliğe gitmedi. Özellikle evlerinde kapanan birçok insanın oyun dünyasına daha da ilgi gösterdiği anketler ile ortaya çıktı. PlayStation 5 ve PC cephesi popülaritelerini arttırmaya devam etti. Bunun dışında geliştiriciler için de en popüler cihazın PlayStation 5 olduğu ortaya çıktı. Çalışanlar konsollar için yapılan bu ankete büyük ilgi gösterdi. Geliştiricilerin %44‘ü en çok PlayStation 5 için oyun geliştirmek istiyor. Onu %38 ile Nintendo Switch, %30 ile de Xbox Series X/S takip ediyor. Anket yapılırken, çalışanların birden fazla seçenek seçebildiklerini de hatırlatmak isteriz.
Ertelemeler dışında yapılan bir diğer anket ise biraz kafa karıştırıcı. Zira evden çalışma modeli ile alakalı sorulan bir soruya katılımcıların %66’sı olumlu cevap verdi. Geliştiricilerin %66‘sı evden çalıştıkları için daha üretken olduklarını açıkladı. Çalışanlara göre evden çalışmak zaman yönetimi konusunda önemli bir etken. Zira yapımcılar artık daha esnek ve verimli çalıştıklarını düşünüyorlar. Öte yandan bu ankette yer alan %32‘lik kısım ise tam tersini düşünüyor. Salgının psikolojik yıpratmaları en azından bu kesimi çok etkilemişe benziyor. Anket sonuçlarına tamamen ücretsiz bir şekilde ulaşmak için buradan etkinliğin sitesine kaydolabilirsiniz. Endüstrinin en büyük etkinliği olan Oyun Geliştiricileri Konferansı, bu yıl sanal olarak gerçekleşecek. Etkinliği tarihi ise 19-23 Temmuz tarihleri. Umuyoruz ki 2022 yılında yayımlanacak anket sonuçlarının baş aktörü Covid-19 olmaz.
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Genel
HUAWEI MateBook X Pro 2021! Mobil teknolojilerin PC’ye yansıması
HUAWEI MateBook X Pro, serinin klasik görünümünün çizgisinden çıkmadan, içinde yepyeni bir donanım ile beraber karşılıyor kullanıcıları. 11. Nesil Intel Core işlemci ve yeni akıllı ısı yayma sisteminden, HUAWEI Share tarafından desteklenen tüm senaryo bağlantılarına kadar ultra ince ve hafif güç merkezi, özellikle profesyonel iş bitiriciler için yepyeni akıllı üretkenlik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
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HUAWEI MateBook X Pro 2021, performanstan asla taviz vermyen MateBook Serisi’nin zarif görünümünü yeni seride korumayı başarmış. Minimalist, alüminyum metalik gövdeden eğimli yumuşak kıvrımlı kenarlara kadar, tasarımındaki her detay belli bir amaç doğrultusunda geliştirilmesi ile dikkat çekiyor.
Akıllı telefonun dokunmatik kontrol sensöründen ilham alan HUAWEI, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımını daha tutarlı bir his ve kontrol deneyimi sunan çok geniş tıklanabilir alana sahip HUAWEI MateBook X Pro 2021’e de dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca HUAWEI hem duyu hem de dokunma konusunda gerçekten entegre çok işlevli bir deneyim için HUAWEI Share alanını da dokunmatik yüzeye yerleştirmeyi başardı. Bu özellikler bir araya gelerek kullanıcıların dizüstü bilgisayarla yüksek üretkenlik elde etmelerine yardımcı olacak bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
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Renkler tarzını yansıtır!
Yeşil renk ilk olarak 2018’de HUAWEI tarafından akıllı telefonlar aracılığıyla tanıtıldı ve hemen hayranlarının favorisi konumuna geldi. O zamandan beri HUAWEI, yeşil rengi tablet ve PC serilerine de getirerek, HUAWEI cihazların ikonik bir rengi haline geldi. Yeşil renk için, sanatın başkenti Floransa’da yapıları süsleyen yeşil mermer süslemelerden esinlenildiğini duyurdular. Sanata övgü niteliğindeki yeşil renk, dizüstü bilgisayara rakipleri arasında benzersiz çarpıcı görünüm kazandırmayı başarmış. Güzelliği, teknoloji ve sanat arasındaki mükemmel birlikteliği yansıttığını belirtiyorlar.
HUAWEI, MateBook X Pro 2021 tasarlanırken mükemmel rengi bulmak için yeşilin farklı tonları ile 20’den fazla prototip üzerinde çalıştığını belirtiyorlar. Mevcut yeşil renk seçeneği, başarılı bir anodizasyon işleminin yanı sıra 100’den fazla test ve renk temperlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Yumuşak, doğal koyu yeşil tonuyla, HUAWEI MateBook X Pro’nun klasik hissini ve dokunuşunu devam ettiren eşsiz bir tasarım anlayışı ile kullanıcılara sunuluyor.
FullView Deneyimi!
HUAWEI MateBook X Pro 2021, oldukça ince çerçeve ve yüzde 91’lik çok yüksek ekran – gövde oranıyla dikkatleri üzerine çeken FullView ekrana sahip. Bu rakipsiz tasarım ile yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamakla kalmıyor, kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim imkanı da sunuyor.
HUAWEI MateBook X Pro’nun diğer bir ayırt edici özelliği, kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi’nden beklediği ultra ince profili ve hafifliği. Rakipsiz FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook X Pro, 14,6 mm kalınlığa ve 1,33 kg ağırlığa, 12 inç gövdede 13,9 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. MateBook X Pro, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış en iyi taşınabilir özelliğiyle de kullanıcıları oldukça mutlu ediyor.
Uzun vadede test!
MateBook ailesinin en yüksek yapı kalitesi ve dayanıklılık standardına ulaşmasını sağlamak için HUAWEI, Type-C portunun 10 bin, klavyenin 5 milyon, ekran menteşesinin 25 bin kez kullanımını test ederek dayanıklılık standartlarını paylaştı.
Marka bilinirliğini kullanan HUAWEI hem donanım tasarımı hem de yazılım deneyimi açısından dizüstü bilgisayar sektöründe pazarın öncüsü haline gelmeyi hedeflediğini belirtiyor. HUAWEI MateBook X Pro Serisi, piyasaya çıkışından bu yana hem sektör uzmanları hem de tüketiciler arasında kabul gören eksiksiz, oldukça kararlı çalışan dokunmatik ekran, gizli klavye kamerası ve çarpıcı 3:2 ekran dahil olmak üzere her zaman sektöre yenilikler sunmayı başardı. Yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro, gelişmiş performansı, verimliliği, yeni akıllı ısı yayma sistemi, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımı ve Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle çalışan profesyoneller için Mobil Üretkenlik 3.0 çağında devrim yarattığını bildiriyor.
HUAWEI MateBook X Pro’nun gri renkli versiyonu 512 GB depolama alanı ile beraber gelirken, 17.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yeşil renkli versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip olarak geliyor ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonla tüketicilere HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası ve HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye ediliyor.
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İzlemeniz gereken IMDB’si en yüksek Netflix filmleri!
Bildiğiniz üzere Netflix çıktığı zamandan beri içerik tüketme alışkanlıklarımız fazlasıyla değişti. Netflix sayesinde birbirinden benzersiz içerikleri izleyebilme deneyimleme şansına sahip olduk. Ücretli üyeliğinin sürekli artmasıyla kimi insanları rahatsız etse ve bunlarla olay olsa da Netflix’in hala bir çok kullanıcısı var.
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Netflix, sadece dünyada popüler olan içeriklerden olan dizi ve filmler yayınlamakla kalmıyor, bir yapımcı olarak Netflix Originals olarkta film ve diziler çekebiliyor. Bu alanda Netflix’in yüzlerce içeriği de mevcut. Haliyle bu içerikler daha da dikkat çekiyor. Tüm dünyadaki filmlerle ilgili resimleri, fragmanları, filmler ile bilgileri online olarak tutan ve kullanıcılarına sunan bir websitesi olan ayrıca bu içerikleri puanlayan bir örgüt IMDB haliyle Netflix içeriklerine de puan veriyor. Biz de sizler için IMDB tarafından şimdiye kadar en yüksek puan alan filmlerini listeledik.
Roma (2018)
Roma IMDb Puanı: 8.0
Oyuncular: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero
Yönetmen: Alfonso Cuarón
Tür: Dram
Konusu: Roma, Mexico City’de orta sınıf ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo’yu konu alıyor. 1970’li yılları anlatan filmde, Cle, Meksikolu orta halli bir ailenin evinde yaşayan ve hizmetçiliklerini yapan bir kadındır. Evin patronu Sofía , Sofía’nın eşi Antonio, ikilinin dört çocuğu ve Antonio’nın annesinden oluşan ailede, Cleo dışında bir hizmetçi daha bulunmaktadır. Sofía ile evliliği iyi gitmeyen Antonio, iş için gitmesi gerektiğini söyleyerek aileden uzaklaşmıştır. Genç Cleo, bir yandan ev işleri ve çocuklar ile ilgilenirken, bir yandan da kocasının yokluğu ile başa çıkmaya çalışan Sofía’ya destek olmak zorundadır. Bu sırada Cleo da gönlünü genç Fermín’e kaptırmıştır. Fakat bu ilişki hüsranla sonuçlanır ve birbirinden çok farklı hikayelere sahip bu iki kadın, siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda, birbirlerinin tek destekçileri olurlar.
Ek olarak en iyi Netflix filmlerinden biri olan 2018 yapımı Roma, IMDb’de de en yüksek puanılı Netflix filmleri arasında yer almakta. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde İlk gösterimi yapılan film, festivalde bir Altın Aslan ödülü almaya hak kazanmıştı. Aynı zamanda bir Altın Küre ödülüne sahip olan Roma, 2019 Oscar ödüllerinde de 10 farklı dalda aday gösterilmiştir. Film, şu ana kadar toplamda 139 ödülün sahibi olmuştur.
Beasts of No Nation (2015)
Beasts of No Nation IMDb Puanı: 7.8
Oyuncular: Abraham Attah, Idris Elba, Emmanuel Affadzi, Ricky Adelayitor
Tür: Dram, Savaş
Konusu: Uzodinma Iweala’nın aynı isimli romanından uyarlama Beasts of No Nation, Afrika ülkesindeki iç savaşta savaşması için ailesinden kopartılan çocuk asker Agu’nun öyküsü anlatılıyor. Küçük bir erkek çocuğu olan Agu, yaşamakta olduğu Batı Afrika ülkesinde korkunç bir iç savaşa maruz kalmaktadır. Bir grup asker ile birlikte mücadelede yer almaya zorlanan küçük çocuk, komutanı ve etrafındaki diğer birçok askere korku ile yaklaşmaktadır. Çocukluğu, etrafında meydana gelmekte olan savaş tarafından parçalanan Agu, izleyenler için hazmetmesi zor olan çocuk asker kimliği ile, kendisini savaşın hayran verici mekaniği ve tiksindirici kanlı yüzü arasında bir çekişmenin ortasında bulur.
Ek olarak Venedik Uluslararası Film Festivali’nde de gösterime giren savaş filmi, burada Marcello Mastroianni ödülünün sahibi olmuştur. Ayırca BAFTA ve Altın Küre Ödülleri’nde de adaylıkları bulunan Beasts of No Nation, kazanmış olduğu bu başarılar ile Netflix’in en iyileri arasında yerini almıştır.
Shirkers (2018)
Shirkers IMDb Puanı: 7.5
Oyuncular: Sandie Tan, Jasmine Kin Kia Ng, Philip Cheah
Tür: Belgesel
Konusu: 90’ların başında Singapur’da bir grup genç ve onlardan yaşça büyük yol gösteren mentorleri ile film çekme hayallerini gerçekleştirmek için yola çıkıyorlar. Film yazılıyor, çekiliyor, her şeyi hazır. Her şey olup bittiğinde ise beklenmedik bir olay gerçekleşiyor: Mentorleri Georges filme ait her şeyi alarak ortadan kayboluyor. Olaydan 20 yıl sonra görüntülere ulaşmaya başaran Sandi, filminin hikayesini anlatmak için, çekim görüntülerinin de yer aldığı bir belgesel yapmaya karar verir.
2018 yapımı Netflix orijinal filmi Shirkers, ilk gösterimini aynı sene Sundance Film Festivali’nde yapmıştır ve burada Dünya Sineması’ndan, Belgesel dalında bir ödülün sahibi olmuştur. İzleyenlerin beğenisini almış olan film, eleştirmenlerden de olumlu yorumlar almayı başarmıştır. Ayrıca 8 ödül ve 24 adaylık sahibidir.
Dear Ex (2018)
Dear Ex IMDb Puanı: 7.3
Oyuncular: Roy Chiu, Ying-Xuan Hsieh, Joseph Huang
Tür: Komedi, Dram, Romantik
Konusu: Eski eşi ölen Sanlian, ondan kalan mirasın kendisine ve oğluna kalacağını düşünmektedir. Ancak kocası ölmeden önce her şeyini tanımadıkları birisine vasiyet etmiştir. Onu bulup yüzleşeceğini düşünürken, oğlunun da karşı tarafa geçtiğini öğrenir. Artık Sanlian, oğlu ve bu yabancı kişiye daha farklı yaklaşmak zorunda kalacaktır.
Black Mirror: Bandersnatch (2018)
Black Mirror Bandersnatch IMDb Puanı: 7.2
Oyuncular: Fionn Whitehead, Will Poulter, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Craig Parkinson
Tür: Dram, Gizem, Bilim Kurgu
Konusu: Her bir bölümü farklı konuyu işleyen Black Mirror bu sefer interaktif bir film deneyimini seyircilere sundu, süresi ise tam olarak 5 saat 17 dakika. 1984’te genç bir programcı, karanlık bir romanı bilgisayar oyununa uyarlar. Bir süre sonra sanal ve gerçekliği ayırt edemeyen genç programcı kendini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Aklın sınırlarını zorlayan, birden çok sona sahip bir hikâye. Film, izleyenlere olaylar karşısında farklı sonuçlara sebep olabilecek seçimler sunmakta ve bu seçimlere verilen cevaplar doğrultusunda ilerlemektedir. İzleyicilere alışılmışın dışında bir film deneyimi yaşatan Black Mirror: Bandersnatch, büyük ilgi ve beğeni toplayarak tüm zamanların en iyi Netflix filmleri arasına girmiştir.
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