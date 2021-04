Volkswagen ID.4 yılın otomobili seçildi!

reklam

World Car of the Year (WCOTY) yani “Dünyada Yılın Otomobili” ödülü her yılın başlarında açıklanan bir ödül. Birçok farklı ülkeden otomotiv alanında tecrübeli 90’dan fazla jürinin oylamasıyla aylar süren bir sürecin sonunda belirlenen bu ödül, genel kazanana ek olarak birkaç farklı kategoride de kazanan otomobilleri belirliyor. 2021 yılının dünyadaki en iyi otomobili ise Volkswagen ID.4 olarak belirlendi.

Volkswagen ID.4’ü bilmeyenler için kısaca anlatmak gerekirse de bu aracın bir elektrikli SUV olduğunu söyleyebiliriz. Bu model an itibariyle, Volkswagen’in ID serisi elektrikli araçları arasında ID.3 adlı elektrikli hatchback’in bir üst modeli niteliğinde bulunuyor.

Volkswagen, ID.4 adlı bu başarılı elektrikli SUV’sinin üretimine de çoktan başladı ve hatta birçok ID.4 bayilerdeki yerini almış durumda. Buna ek olarak ABD gibi ülkelerde basın mensuplarına test araçları da verildi. ID.4’ün 2 farklı batarya seçeneği ile sunulduğunu da biliyoruz. Bunlar 55 kWh ve 77 kWh kapasite şeklinde. Sundukları menzil değerleri de 346 ve 522 km oluyor. Bu menzil değerlerinin en güncel ve tutarlı WLTP standartlarına göre hesaplandığını da belirtmiş olalım.

Arkadan itişli ID.4’ün 204 beygir güç ve 310 Nm tork üreten 1 adet elektrik motoruna sahip olduğunu da biliyoruz. Volkswagen, aracın bu motor ile 0-100 km/s hızlanma değerini 8.5 saniye, maksimum hız değerini de 160 km/s olarak açıklıyor.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak Volkswagen ID.4’ün ilerleyen zamanlarda GTX isim ekine sahip 4 tekerden çekişli performanslı bir versiyonunun geleceğini de biliyoruz. Çünkü Volkswagen, yakın zaman önce bu konuda bazı ipucu paylaşımları gerçekleştirmişti.

Volkswagen ID.4’ü bir kenara bırakarak World Car of the Year ödülünün 2021’de diğer kategorilerdeki kazananlarına bakacak olursak, lüks otomobil kategorisinde yeni nesil Mercedes-Benz S Serisi’ni, performans otomobili kategorisinde yeni Porsche 911’i, şehir otomobili kategorisinde bir diğer elektrikli otomobil olan Honda e’yi, tasarım kategorisinde de yeniden canlanan ikonik bir otomobil olan Land Rover Defender’ı görüyoruz.