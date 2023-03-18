Volkswagen yeni bir elektrikli otomobil konsepti olan Volkswagen ID 2all‘u tanıttı ve şirket 2025 yılında bu konsepti temel alan bir otomobili piyasaya sürecek.

Volkswagen ID. 2all’un elektrikli araçları daha uygun fiyatlı hale getirecek ve Volkswagen’in aracın piyasaya sürüldüğünde 25.000 Avro’dan daha ucuz olacak.

Önümüzdeki beş yıl içinde dijitalleşmeyi ve elektrikli araç gelişimini hızlandırmak için 200 milyar dolara yakın (180 milyar Avro) yeni bir yatırımla elektrikli araç stratejisini ikiye katlayan VW, yeni bir elektrikli araç konseptiyle yoluna devam ediyor.

VW geçen yıl 570.000’in üzerinde Elektrilkli otomobil teslim ederek Avrupa’da BEV pazar lideri konumunu korudu, ancak otomobil üreticisi, güvertede birkaç yeni araç piyasaya sürerek gelecekteki büyüme için iyi bir konumda.

VW’nin uygun fiyatlı yeni otomobili, MEB Giriş Platformu olarak adlandırılan yeni modüler elektrikli tahrik (MEB) platformuna dayanacak ve bu platforma dayanan önden çekişli ilk araç olacak.

İçindekiler İç ve dış tasarım

İç ve dış tasarım

Dış tasarım, Beetle ve Golf gibi Volkswagen klasiklerinden ilham alarak otomobil üreticisinin yeni tasarım dilinin bir ön gösterimini yapıyor.

ID 2all, dışarıdan bakıldığında, temizlenmiş bir ön tarafın yanı sıra geniş bir iz, uzun dingil mesafesi ve kısa çıkıntıları kapsayan güçlü çamurluk işaret fişekleriyle “net ve güçlü” bir duruşa sahip.

Volkswagen kısa bir süre önce eski Bentley ve Audi tasarımcısı Andreas Mindt’ı Volkswagen Binek Araç tasarımının başına getirdi ve VW ID 2all konseptinin üç sütuna dayandığını söyledi.

12.9 dokunmatik ekran, altında ayrı bir klima kontrol paneli bulunan yeni bir menü yapısına sahip. Buna ek olarak, yeni çok fonksiyonlu direksiyon simidi, iki başparmak tekerleği ve her iki taraftaki düğmelerle minimalist düzene sahip.

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Ayrıca ID. 2all 222 hp (166 kW) ve 226 PS güç üreterek 0’dan 60 mph (0-100 km/h) hıza yedi saniyenin altında ulaşıyor. Volkswagen yeni elektrikli otomobilinin 20 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80 oranında şarj edilebileceğini söylüyor.

ID 2all bir konsept araç olarak kabul edilmesine rağmen Volkswagen, ID 2all’un üretim versiyonunu 2025 yılında tüm Avrupa pazarları için tanıtacağını ve 25.000 avronun altında bir fiyatla satışa sunmayı hedeflediğini söylüyor.

Otomobil üreticisi, 2025 yılına kadar dünya çapında satılan her beş araçtan en az birinin elektrikli olmasını ve ID 2all’un üretim versiyonunun 2026 yılına kadar VW tarafından piyasaya sürülecek on elektrikli araçtan biri olmasını planlıyor. VW bu yıl yeni ID. 3, ID. Buzz ve ID. 7’yi tanıtacak ve bunları 2026’da kompakt bir elektrikli SUV takip edecek.