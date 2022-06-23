Apple’ın uzun zamandır bir araba üzerinde çalıştığı söylentileri vardı, ancak yıllar geçti ve henüz somut bir şey görülmedi. Daha önce Berlin’deki hub.berlin teknoloji konferansında, Volkswagen CEO’su Herbert Diess, Apple’ın sonunda kendi arabalarını yapacağından şüpheli olduğunu söyledi.

Apple’ın sonunda arabaları gerçekten pazara sunacağından emin değilim. Büyük bir çaba olurdu.

Bununla birlikte, özellikle WWDC 2022‘de CarPlay ile ilgili yapılan duyurulardan sonra Apple’ın araba yazılımında rekabet etmek isteyeceğinden emin.

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WWDC’de Apple, otomobil üreticilerinin tüm gösterge panosunda ve hatta gösterge panelinde kullanabilecekleri daha büyük özelleştirilebilir ekranlara sahip yeni nesil CarPlay deneyimini tanıttı.

Apple’ın geçen yıldan bu yana birden fazla otomobil üreticisi ve tedarikçisiyle görüştüğü söyleniyordu ve en son söylentiler, olası bir işbirliği hakkında Porsche ile görüştüklerini söylüyor.

Geçen yılın sonlarında Bloomberg‘den gelen bir rapor, Apple’ın 2025’te kendi arabasını ortaya çıkarmak istediğini söyledi.