Fransız test kuruluşu olan DXOMARK, 2022 yazının en iyi telefonlarını açıkladı. 3 farklı kategoride ve kategori içerisinde de 4 farklı başlıkta yapılan listede sunulan 2022 yazının en iyi telefonlarını anlattık.

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Listede yer alan ve Türkiye’de resmi satışta olan telefonların fiyatlarına göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/tslptday

DXOMARK, bu listeyi hazırlarken 3 farklı klasman belirlemiş. 400-600 dolar arası üst seviye, 600-800 dolar arası premium ve 800 dolar üstü ultra premium klasmanlara ayırdığını görmekteyiz. Bu klasmandaki telefonları da kamera, ses, ekran ve batarya konusunda değerlendirirken hem bu sınıflardaki telefonları geçen seneki versiyonları ile hem de klasmanların en iyi cihazlarını da detayları ile listeye ekleyerek hazırlanmış.

Listenin detaylarına buradan göz atabilirsiniz; https://www.dxomark.com/the-best-smartphones-summer-2022/

Liste ise şu şekilde;

iPhone 13 Pro Max

Google Pixel 6 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)

iPhone 13

Xiaomi 11T Pro

Samsung Galaxy S22 (Exynos)

Google Pixel 6

Apple iPhone SE (2022)

Xiaomi 11T

Oppo Reno6 5G

Oppo Find X5 Lite

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