Volkswagen Araçlarına Amazon’un Alexa Asistanını Ekliyor

Amazon’un çok sevilen dijital asistanı Alexa Ford’un modellerinden sonra Volkswagen’ın modellerinde de karşımıza çıkacak.

Volkswagen’ın ilk Alexa destekleri aracı Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da yerini aldı ve çok tutuldu. Alexa destekli araçta Echo’da yapılan her şeyi yapmak mümkün ayrıca araç merkezli bazı özellikler de asistan üzerinden halledilebiliyor.

İlk olarak Alexa sürücüye aracın durumunu anlatıyor. Bunun asıl güzel yanı ise araç içerisinde olmadığınız sırada da öğrenebilmeniz. Yani Alexa siz evdeyken aracı kilitleyip kilitlemediğinizi ya da araçta ne kadar benzin kaldığını söylüyor. Elektrikli araçlarda ise fişe takmanızı hatırlatıyor. Hatta aracın kilidini Alexa ile açmak ya da kapatmak veya kornasını çalmak mümkün.

VW Car-Net hesabını Amazon hesabı ile ilişkilendiren kullanıcılar için Alexa, Amazon üzerinden araca özel motor yağını ya da cam sileceğini sipariş verebiliyor. Bütün bunların yanında doğal olarak navigasyonda da kullanılabiliyor.