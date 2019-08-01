Vivo Z5 tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı!

Vivo Z5 modeli tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefon Qualcomm‘un yeni nesil Snapdragon 712 işlemcisini kullanacak.

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Vivo Z5 özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun geçtiğimiz mayıs ayında tanıttığı Vivo Z5x modelinin kırpılmış versiyonu olan telefon, damla çentikli bir ekranla ve ekran altından parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Cihaz, gücünü Qualcomm‘un yeni nesil sekiz çekirdekli orta seviye işlemcisi Snapdragon 712‘den alıyor. Z5, 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB dahili hafıza seçeneklerine sahip.

Cihazın 6.38 inç büyüklüğündeki Super AMOLED ekranının çözünürlüğü ise Full HD+ (1080 x 2340 piksel). Telefonda üçlü arka kamera kurulumuna (48 MP ana kamera (f/1.8), 8 MP geniş açı kamera (f/2.0) ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde.

Android 9.0 Pie işletim sistemi üzerine kurulu Funtouch OS 9.1 arayüzüyle kutusundan çıkan Z5, 22.5W hızlı şarj destekli 4,500 mAh büyüklüğündeki bir pille geliyor.