VİVO “Yerli Üretim” Y53s Modelini Satışa Sundu!

vivo, Türkiye’de üretilen modellerine yenilerine eklemeye devam ediyor. Y11s ve Y20 modellerinin ardından “Yerli Üretim” logosuyla üretilen modeli Y53s’i de satışa sundu. Y53s, şık bir tasarım, iyi bir pil ve dikkat çekici kamera özellikleriyle birlikte geliyor.

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Y53s’in ilk dikkat çeken iki özelliği mevcut. Akıllı telefon, gelişmiş fotoğraf yetenekleri sağlayan ve Süper Gece Kamerası, Otomatik Göz Odaklama, Ultra Stabil video ve daha fazlasını içeren çeşitli özelliklerle desteklenen Üçlü Arka Kamera kurulumuna sahip. Ana kameranın GW3 görüntü sensörü, 64 milyon fiziksel piksel noktasına sahip ve varsayılan olarak 64 MP çıkış seçeneği ile dördü bir arada 16 MP çıkış veriyor. Bu, tek bir saçtan kirpiklere kadar detayları görmenizi sağlıyor. 64 MP çözünürlük sunan ana arka kamerası, netlik sağlarken, arka kamerada yer alan Süper Gece Modu ile karanlıkta bile gece çekim imkanı sunuyor. Ayrıca Y53s’deki Süper Gece Selfie özelliği, ortam aydınlatmasını otomatik olarak ayarlayarak karanlıkta bile iyi gece çekimleri sağlıyor. Aura Ekran Işığı özelliği, olumsuz ışık koşullarında bile stüdyo tarzı aydınlatmanın keyfini çıkarmanızı imkan sunuyor. Bu mod, parlaklığı, kontrastı ve renk sıcaklığını akıllıca tanımlıyor ve dengeli ışıklar üretiyor.

Dikkatleri üzerine çeken diğer özelliği ise; 8 GB RAM + 4 GB Genişletilmiş RAM. 8 GB’lık Y53s’in gizli bir bellek avantajı bulunuyor. Boşta kalan ROM alanının 4 GB’a kadar olan kısmını, uygulamalar arası geçişi daha da akıcı hale getirmek için genişletilmiş RAM olarak kullanabiliyor. Genişletilmiş RAM özelliği, uygulamalar arasında geçişi daha da sorunsuz hale getirmeyi ve favori uygulamaları indirmeyi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda MediaTek Helio G80 ve en yeni Funtouch OS 11.1 tarafından desteklenen Y53s, segmentindeki en iyi performansı hedefliyor. Multi Turbo 5.0, sistem performansını optimize ederek sistemin uzun süreli kullanımdan sonra da sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Oyun meraklıları, sizi uzak dünyalara ve gerçekçi savaş alanlarına taşımanıza yardımcı olan özelleştirilmiş ses efektleri sunan Ultra Oyun Modu’nu kullanmaya da istekli olacaklar.

Tasarımı ve şık gövdesiyle Y53s, 6,58 inç ekrana FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 5000 mAh büyük pil ve yapay zeka tabanlı güç tasarrufu teknolojisi ile Y53s, tam şarj kapasitesiyle 14,3 saate kadar online Hd video izleme veya 7,05 saat oyun oynama imkanı sağlıyor. Ayrıca her zaman hareket halinde olan kişiler için 33W Hızlı Şarj özelliği sunan akıllı telefon, MediaTek Helio G80 işlemci tarafından destekleniyor ve diğer yenilikçi özelliklerle birlikte en yeni FunTouch OS 11.1 ile birlikte geliyor.

Telefon iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor; Derin Deniz Mavisi ve Fantastik Gökkuşağı. vivo Y53s tavsiye edilen satış fiyatı ise 4.299 TL olarak belirlenmiş.