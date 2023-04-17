Birçok öğrenci hem biraz dinlenmek hem de derslerden uzaklaşmak için ara tatili bekliyor. Okullarda yılda iki kez uygulanan ara tatil döneminin ikincisi 17 Nisan – 20 Nisan arasında yapılacak. Üstelik Nisan ara tatili bu yıl 20 – 23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşecek.

Dolayısıyla öğrenciler tatil için heyecanla geri sayarken birçok aile de 17-23 Nisan haftasını ve bayramı kapsayacak 9 günlük tatil planları yapıyor. Keyifli tatil için de bayramda daha renkli vakit geçirmek için de akıllı telefonlar kuşkusuz olmazsa olmaz yardımcılarımız.

İşte size vivo’dan akıllı telefonlarla keyifli ve rahat bir bayram ve tatil için birkaç hatırlatma ve ipucu;

Eğer tatilinizi farklı bir şehirde geçirecekseniz yola çıkmadan önce haritanızı oluşturun, trafiğin en az olduğu yolları keşfedin, seyahatinizde zamandan kazanın. Molalar keyiflidir. Haritanızda yol üzerindeki keyifli mola noktalarını ve görülmesi gereken yerleri işaretleyin, yolculuğunuzda keşfetmenin tadını çıkarın. Tatilinizi en güzel lezzetlerle taçlandırın. Telefonunuzdaki uygulamalardan restoran puanlarına bakın, yerel ve yöresel lezzetleri en doğru yerlerde tadın. Müziksiz tatil de olmaz. En sevdiğiniz müziklerle listenizi oluşturun, yolculuk sırasında tatil ve bayram keyfinize keyif katın. Bayram tatilinizi ister evde ister farklı yerlerde geçirin, çevrenizde ilginizi çekecek etkinlikleri araştırın ve unutmamak için telefonunuzda takviminize ekleyin. Hava durumunu takip edin. Aktif olarak kendini güncelleyen hava durumu uygulaması ile tatilinizde her sürprize karşı hazırlıklı olun. Evde sakin bir tatilde ayakları uzatıp film ve dizi seyretmenin keyfi başka. Akıllı telefonunuza en sevdiğiniz ya da izlemek istediğiniz film ve dizileri indirin, kahvenizi alıp keyfini sürün. Anılarınızı depolayın ve saklayın. Tatilinizi ve bayram ziyaretlerinizi telefonunuzun size sunduğu eğlenceli stiller ve farklı modlarla çekeceğiniz birbirinden güzel fotoğraflarla unutulmaz hale getirin. Bayramın tadı sevdiklerinizle çıkar. Aile büyüklerinizi ve sevdiklerinizi aramayı unutmayın. Uzaklardaki yakınlarınızla görüntülü bayram kutlamaları yapın. Uzun ve güzel sohbetler için nerede olursanız olun telefonunuzun pil ömrünün uzun olduğundan ve araç uyumlu şarj aletinizin yanınızda olduğundan emin olun. İster şehir dışına ister bayram ziyaretleri için yola çıkın, sizin ve sevdiklerinizin güvenliği için seyir halindeyken sadece yola odaklanın. Mümkün olduğunca cep telefonu ile konuşmayın ve oynamayın, sadece gerekli hallerde kulaklık ya da aracın Bluetooth sistemi üzerinden görüşme gerçekleştirin.

vivo’nun şık ve zarif tasarımı gelişmiş teknoloji ve yüksek performans ile buluşturan akıllı telefonu Y35, tatilde ve bayramda da yanınızda. Geniş hafızası ve depolama alanıyla Y35, tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirip oyunları hızlı ve kesintisiz oynama olanağı veriyor. 8 GB’a kadar boş olan ROM alanını genişletilmiş RAM olarak kullanarak uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapabilir, tüm uygulamaları tereddütsüz indirip donma yaşamadan çalıştırabilirsiniz.

256 GB depolama alanı sayesinde sevdiklerinizle çektiğiniz tüm fotoğraf ve videoları dilediğiniz kadar uzun süre güvenle saklayabilir, ek alana ihtiyacınız olursa telefonun depolama alanını üçlü kart yuvası sayesinde 1 TB’a kadar da genişletebilirsiniz. Tatilde tek bir şarj ile 7 saatin üzerinde aralıksız oyun oynayabilir, 14 saatin üzerinde HD film izleyebilirsiniz.

5000 mAh uzun ömürlü pili ve 18 W hızlı sarjı bulunan cihaz, yapay zekâ destekli güç tasarrufu teknolojisi sayesinde yüzde 100 şarj edildiğinde yaklaşık 2 gün boyunca açık kalabiliyor. Böylece bayramda uzaktaki sevdiklerinizle dilediğiniz kadar sesli ve görüntülü görüşebilir, uzakları yakın edebilirsiniz. Üstelik vivo Türkiye fabrikasında üretilen Y35, iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuluyor.