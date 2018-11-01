Vivo Y93 tanıtıldı: Uygun fiyata tam çerçevesiz akıllı telefon

Su damlası çentikli Vivo Y93, şirket tarafından özellikleri ve fiyatı ile resmi olarak tanıtıldı. Ekran gövde oranı, su damlası şeklindeki çentiği ve arka tarafında renk geçişli bir paneli ile oldukça şık görünen Vivo Y93 fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Tasarım ve fiyat dışında batarya kapasitesi ile de gözleri üzerine çeken Vivo Y93, 4.030 mAh batarya kapasitesine sahip.

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Vivo Y93’ün özellikleri

Vivo Y93, HD + çözünürlüğü ve 19: 9 oranı ile 6.2 inç ekrana sahip. 4 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasına sahip olan bütçe dostu çentikli telefon, Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisine sahip olan ilk telefon olma önemini taşıyor. Kamera konusunda da fiyatına göre iddialı olan Vivo Y93, arka tarafta 13 MP f 2.2 + 2 MP f/2.4 değerlerine sahip kameralar ile donatılmış. Ön tarafta ise 8 MP bir kameraya yer verilmiş.

Y93, Jovi isminde bir sesli asistanı ile birlikte geliyor. Ekran kilidi olarak da parmak izi okuyucusu barındırmayan bütçe dostu telefon, yüz tanıma yazılımı ile güvenliği sağlıyor.

Vivo Y93’ün fiyatı

Kırmızı/pembe ve siyah/mavi renkleri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Y93’ün fiyatı, 1.500 Çin Yuanı. Güncel dolar kuru ile çevirdiğimiz zaman ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler hariç 1200 TL yapıyor.