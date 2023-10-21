Çin merkezli teknoloji devi Vivo’nun Y serisi, Vivo Y78T modeli ile genişliyor. Bu yeni akıllı telefon, Y78 modeli ile aynı temel tasarıma sahip olmasına rağmen bazı önemli farklılıklar sunuyor. İşte Vivo’nun orta seviyeyi karıştıracak yeni canavarının özellikleri ve fiyatı!

Vivo Y78T Resmileşti! Türkiye’ye de Gelebilir!

Vivo Y78T, gücünü Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinden alıyor, bu da daha hızlı ve verimli bir performans sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, 44W hızlı şarj özelliğine sahip büyük bir 6.000 mAh pil ile geliyor, bu da daha uzun pil ömrü ve daha az şarj bekleme süresi anlamına geliyor.

Teknik özelliklerin geri kalanı ise Y78 modeli ile aynı şekilde devam ediyor. 6,64 inç boyutundaki IPS LCD ekranı, FHD+ çözünürlük sunarken 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Bu, kullanıcıların akıcı ve net bir görsel deneyimin tadını çıkarmalarını sağlıyor.

Kamera tarafında, Vivo Y78T, arka kısımda 50MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü ile geliyor. Ön tarafta ise ortalanmış nokta çentiğin içine yerleştirilmiş 8MP selfie kamerası bulunuyor. Bu kameralar, kullanıcıların yaratıcı fotoğraflar çekmeleri için gereken özellikleri sunuyor.

Vivo Y78T, şık ve zarif tasarımı ile dikkat çekiyor. Siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri sunan bu akıllı telefon, kullanıcılara kişisel tercihlerine uygun bir seçenek sunuyor.

Vivo Y78T Fiyatı

Vivo Y78T’nin fiyatlandırması da oldukça rekabetçi. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan versiyonun fiyatı yaklaşık 205 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte telefonun, 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olan versiyonu da bulunuyor. Çin’deki satışlar 22 Ekim’de başlayacak, bu da kullanıcıların bu yeni akıllı telefonu yakında satın alabilecekleri anlamına geliyor.

Vivo Y78T, Y serisine getirdiği güncellemelerle dikkat çekiyor ve uygun fiyatı ile geniş bir kullanıcı kitlesi için çekici bir seçenek olabilir. Teknoloji tutkunları ve yeni bir akıllı telefon arayanlar, bu yeni modeli yakından takip edebilirler.

Vivo’nun yeni canavarı orta seviyede Galaxy A34 gibi modeller için oldukça güçlü bir rakip diyebiliriz. Vivo Y78T ülkemizde de oldukça çok tutan bir model olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Y78T nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!