Vivo Y36 geçmişte birden fazla sertifika sitesinde kendinden söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdi marka, Y serisinin lansman tarihini açıkladı. 4G ve 5G versiyonlarından oluşan Y36 serisi 25 Mayıs’ta Endonezya’da piyasaya sürülecek. Vivo Endonezya yaklaşan telefonun temel özelliklerini ortaya çıkardı.

İçindekiler Vivo Y36 serisi önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

Vivo Y36 serisi önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

Mikrositeye göre, Vivo Y36 serisi dinamik bir cam tasarıma sahip olacak. Arka panelde iki sensör ve bir LED flaş ünitesi barındıran dikdörtgen bir kamera modülü bulunuyor. Ön tarafta, merkeze hizalanmış delikli bir ekran var. Cihaz muhtemelen güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

Vivo Y36 serisi 8GB sanal RAM teknolojisi ile birlikte 8GB RAM barındıracak. Dahili depolama alanı 256GB olacak. Akıllı telefonlar 44W hızlı şarj desteği ile gelecek. Y36 4G, Glitter Aqua ve Meteor Black renklerinde sunulacakken, 5G varyantı Mystic Black ve Crystal Green renklerinde satışa sunulacak.

İlginizi çekebilir: Realme 11 Pro Fiyatı ile Ortaya Çıktı



Mikrositenin Vivo Y36 serisi hakkında ortaya koyduğu her şey bunlar. Google Play Console sertifikasına göre, Vivo Y36 4G’nin bir Snapdragon 680 işlemci tarafından destekleneceği bildiriliyor. Cihazın 6,8 inç LCD ekrana sahip olması ve kutudan çıktığı anda Android 13 ile çalışması bekleniyor. Hem 4G hem de 5G varyantlarının 5.000mAh pil ünitesi ile destekleneceği belirtiliyor. Vivo Y36 hakkında daha fazla detayı önümüzdeki hafta öğreneceğiz.