Realme, Realme 11 Pro serisinin Haziran ayında Hindistan’da duyurulacağını onayladı. Tanıtım sayfası birkaç gündür Realme Hindistan web sitesinde mevcut ve telefon bugün Flipkart’ta ön siparişe sunuldu. Realme 11 Pro serisinin Flipkart sayfası, 200 megapiksel kameraya sahip olacağını doğrulayarak, onu Samsung dışında bu kadar yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip olan tek telefon yapıyor. Sayfa ayrıca, 200 megapiksel yakınlaştırmalı dünyanın ilk 4x sensörlü kamera ile donatılacağından da bahsediyor.

Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+’nın teknik özellikleri, zaten Çin’de piyasaya sürüldükleri için bir sır değil. Her iki akıllı telefon da FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Bu canavarlar Dimensity 7050 yonga setinden güç alıyorlar.

Realme 11 Pro’nun Hindistan pazarında 8GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 256GB depolama gibi seçeneklerle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Realme 11 Pro+’nın 8 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi varyantlarla gelmesi bekleniyor. Her iki telefon da Realme UI 4.0 ile Android 13 işletim sisteminde çalışacak.

Realme 11 Pro, 100 megapiksel ana kameraya ve 2 megapiksel makro sensöre sahiptir. 16 megapiksel ön kamerası var. Öte yandan Realme 11 Pro+, 32 megapiksel özçekim kamerasına ve OIS’li 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kameraya sahip bir arka panele sahip.

Her iki akıllı telefon da 5.000 mAh pil ile geliyor. Pro modeli 67W hızlı şarjı desteklerken Pro+, 100W şarj sunuyor. Her iki cihazda da güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörü bulunur. Telefonun fiyatının 400 dolar bandına olacağı yayınlanan sayfa sayesine ortaya çıktı. Ancak Plus modelde doğal olarak biraz daha fiyat farkı olacaktır.