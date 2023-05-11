Vivo çeşitli pazarlarda yeni bir Y serisi akıllı telefonun lansmanı için hazırlanıyor. Şirketin yakında Y36 4G‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Vivo henüz Y36 4G’nin lansman tarihini onaylamadı. Cihaz, piyasaya sürüldüğü pazarda ekonomik bir akıllı telefon olacak. Y36 ile ilgili bazı önemli ayrıntılar geçmişte sızdırılmıştı. Telefon şimdi Google Play Console web sitesinde görüldü. Listeleme, Y36 4G’nin bazı temel özelliklerini doğruluyor. Buna ek olarak, telefonun ön panel tasarımını da ortaya koyuyor.

İçindekiler Vivo Y36 4G Snapdragon 680 ile geliyor

Vivo Y36 4G Snapdragon 680 ile geliyor

Vivo Y36 4G, şirketin yaklaşmakta olan bütçe akıllı telefonlarından biri olacak. Yakında Hindistan’da ve diğer pazarlarda piyasaya sürülmesi muhtemel. Y36 4G, Google Play Console veritabanında görüldü.

Listeleme, V2247 model numaralı Y36 4G’nin kaputunun altında Qualcomm Snapdragon 680 SoC olduğunu doğruluyor. Sekiz çekirdekli SoC, dört Cortex-A73 çekirdeği ve 1.9GHz’de çalışan dört Cortex A53 çekirdeği ile 2.4GHz’lik en yüksek saat hızına sahip.

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Y36 4G’nin Google Play Console’da listelenen varyantı 4GB RAM’e sahip. Şirketin telefonu daha fazla RAM ve depolama seçeneği ile piyasaya sürmesini bekleyebiliriz. Telefonun 64GB / 128GB depolama alanı ile piyasaya sürülmesi muhtemel. Google Play Console’da Android 13 ile listeleniyor.

Y36 4G, 1080 x 2388 piksel ve 440PPI ile Full HD+ çözünürlüklü bir ekranla gelecek. Listeye eklenen bir görüntü, telefonun ön kamera için üst kısmında bir su damlası çentiği bulunan ön panel tasarımını gösteriyor Ekranın etrafındaki çerçeveler oldukça dar, ancak çene biraz daha kalın görünüyor.

Telefon kısa bir süre önce Geekbench web sitesinde 8GB RAM ve Adreno 610 GPU ile görüldü. Telefonun 6,8 inç IPS LCD ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Telefonun standart 60Hz yenileme hızı desteği sunmasını bekleyebiliriz.