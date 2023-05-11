Samsung kısa bir süre önce Galaxy S21 FE için akıllı telefona en son güvenlik özelliklerini ve iyileştirmeleri getiren Mayıs 2023 güvenlik güncellemesini yayınladı. Güncelleme bazı Latin Amerika ülkelerinde yayınlanmaya başladı ve bu ayın sonuna kadar dünya çapında daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor.

İçindekiler Galaxy S21 FE için Mayıs 2023 güvenlik güncellemesi

Galaxy S21 FE için Mayıs 2023 güvenlik güncellemesi

Yeni güvenlik yaması, Galaxy akıllı telefonlarında bulunan 70’in üzerinde güvenlik açığı için düzeltmeler içeriyor ve Galaxy S21 FE’yi kullanıcılar için daha güvenli ve güvenilir hale getiriyor. Güncelleme telefonun aygıt yazılımı sürümünü G990EXXS5EWD4’e yükseltiyor ve kullanıcılar Ayarlar> Yazılım güncellemesi‘ne gidip İndir ve Yükle‘ye dokunarak güncellemeyi yükleyebilirler.

Samsung geçen yıl Galaxy S21 FE’yi Android 12 ile piyasaya sürdü ve akıllı telefon Android 13 (One UI 5.0) güncellemesini ve birkaç ay önce de One UI 5.1 güncellemesini aldı. Cihazın gelecekte üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi daha alması bekleniyor. Android 14, Android 15 ve Android 16, bu da onu kullanıcılar için uzun vadeli bir yatırım haline getiriyor.

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Galaxy S21 FE, 6,4 inç FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED ekran, 32MP ön kamera ve arka tarafta OIS’li 12MP birincil sensör, 12MP ultra geniş lens ve 8MP telefoto lens içeren üçlü kamera kurulumu gibi mükemmel özellikleriyle biliniyor. Akıllı telefon sekiz çekirdekli Samsung Exynos 2100 işlemciden güç alıyor ve 8GB’a kadar RAM ve 128/256GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca 4500mAh bataryaya sahip ve 25W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz şarjı destekliyor.