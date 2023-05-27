Vivo, geçen yılki Y35’in halefi olan Y serisi akıllı telefonu Y36‘yı tanıttı. Telefon 6,64 inç FHD+ 90Hz ekran, çizilmeye karşı dayanıklı tasarımı, 5000mAh büyük pil ve 44W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor.

Vivo Y36 4G ve 5G şeklinde iki varyantla geliyor. 4G modeli, Y35 ile aynı olan Snapdragon 680 işlemci ile gelirken 5G modeli 7nm MediaTek Dimensity 6020 işlemcisi ile beraber geliyor.

Telefonda 50MP arka kamera, 2MP derinlik kamerası ve 16MP ön kamera bulunuyor. Telefon ayrıca 8GB sanal RAM sayesinde aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmanızı sağlayan Memory Booster teknolojisine sahip.

Y36 serisi ayrıca, hızlı ve güvenli bir şekilde telefonlarını açmalarını sağlayan yana monte bir parmak izi okuyucu ile donatıldı. Ayrıca, daha iyi ses kalitesi ve daha hızlı şarj süreleri elde etmelerini sağlayan USB-C Tipi ses bağlantısı sunuyor.

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Ek olarak su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık açısından, Vivo Y36 IP54 sertifikası ile güvence altına alıyor. Bu sayede, telefonun günlük kullanımda daha dayanıklı olması sağlanıyor.

Boyut ve ağırlık açısından, 164,06 x 76,17 x 8,07 mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olan Y36, kullanıcıların rahatça taşıyabileceği ve kullanabileceği bir yapıya sahiptir.

Y36 serisi, Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemi ile geliyor, 256GB dahili depolama alanı ve microSD kart ile 1TB’a kadar genişletilebilir depolama alanı sunuyor.

Vivo Y36 4G / Y36 5G özellikleri

6,64 inç (2388 × 1080 piksel) Full HD+ LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, 650 nit en yüksek parlaklık

Y36 4G – Adreno 610 GPU ile Sekiz Çekirdekli Snapdragon 680 6nm Mobil Platform

Y36 5G – Mali-G57 MC2 GPU ile Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 6020 7nm işlemci (Çift 2.2GHz Cortex-A76 + Hexa 2GHz Cortex-A55 CPU)

8GB RAM + 8GB’a kadar sanal RAM, 256GB depolama alanı, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP kamera, LED flaş, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik kamerası, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik kamerası

f/2.45 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

USB C Tipi ses

IP54 Su ve Toza Dayanıklılık

Boyutlar: 164,06 × 76,17 × 8,07 mm; Ağırlık: 202g

5G SA/NSA (yalnızca Y36 5G’de), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5Ghz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/QZSS, USB Type-C

44W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh pil