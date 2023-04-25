Vivo, Y78 Plus‘ın piyasaya sürülmesiyle birlikte uygun fiyatlı akıllı telefon serisini genişletiyor. Yakın tarihli bir rapora göre, şirket şimdi Hindistan’da Vivo Y36 4G adlı başka bir Y serisi cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu orta sınıf akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor ve 50MP birincil kamera, MediaTek Helio G99 yonga seti ve 5.000mAh pil kapasitesi ile gelemesi bekleniyor. İşte ayrıntılar.

Vivo Y36 4G Fiyat ve Lansman zaman çizelgesi

91Mobiles, yaklaşmakta olan Vivo Y36 4G’nin önümüzdeki ay, Mayıs ayında Hindistan’da piyasaya çıkacağını iddia ediyor. Ancak yayın kesin lansman tarihini belirtmedi ve şirket henüz resmi bir duyuru yapmadı.

Vivo Y36 4G özellikleri

Vivo Y36 4G’nin 6,8 inçlik büyük bir LCD ekrana sahip olması bekleniyor, ancak yüksek bir yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz doğrulanmadı. Donanım kanadına gelecek olursak, cihazın MediaTek Helio G99 yonga seti ve 8GB RAM sunduğu söyleniyor. Ek olarak telefonun 8GB’lık ek bir genişletilebilir RAM ile gelecek.

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Kamera özellikleri açısından, yaklaşmakta olan Vivo Y36 4G’nin arkada 50MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor, ancak diğer kamera sensörleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Cihaz, 44W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil ile birlikte gelecek.