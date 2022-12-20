“V2230A” numaralı yeni bir Vivo cihaz geçtiğimiz günlerde Çin sertifikasyon sitelerinde görülmüştü. China Telecom kaynaklı bilgiye göre bu cihaz Vivo Y35m ismiyle piyasaya sürülecek. Lansman öncesinde birçok sızıntı gerçekleşti. Detaylara göz atalım.

Vivo Y35m Teknik Özellikler

Vivo Y35m; 720×1600 HD+ çözünürlükte, 6.51 inç büyüklükte, IPS LCD bir ekrana sahip olacak.

Cihaz kaputun altında MediaTek Dimensity 700 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti 8 GB’a kadar RAM ile desteklenecek. Yonga seti gücünü, 18W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Vivo Y35m ikili bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kamera 13 MP çözünürlükte, ikincil yardımcı kamera ise 2 MP çözünürlükte olacak. Cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.

Tasarım tarafında cihaz 164.05×75.6×8.15 mm ölçülerinde ve 185 gram ağırlığında olacak.

Tahmini Fiyatlandırma ve Varyasyonlar

Vivo Y35m beş farklı renk seçeneğine sahip olacak.

Obsidian Black

Dawn Gold

Starry Night Black

Starlight Orange

Ice Cloud Blue

China Telecom’a göre Vivo Y35m dört farklı varyasyon ile piyasaya sürülecek.

4 GB RAM + 128 GB depolama 1.499 Yuan (215 Amerikan Doları)

6 GB RAM + 128 GB depolama 1.599 Yuan (230 Amerikan Doları)

8 GB RAM + 128 GB depolama 1.699 Yuan (243 Amerikan Doları)

8 GB RAM + 256 GB depolama1.799 Yuan (258 Amerikan Doları)

Vivo Y35m hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçerse sizlerle paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın.