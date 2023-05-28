Vivo Y35+ 5G ve Vivo Y35m+ 5G akıllı telefonlar Çin’de piyasaya sürüldü. Her iki telefon da ilginç şekilde aynı model numarasına, aynı özelliklere ve tasarımlara sahip. Şu anda, yalnızca Y35+ Çin pazarında satın alınabilir durumda. Y35m+ ise küresel pazarlarda da satışa sunulabilir. İşte Y35+’ın teknik özellikleri ve fiyatı!

Karşınızda Vivo Y35+ 5G!

Vivo Y35+ 5G, su damlası çentikli tasarıma sahip 6,64 inç IPS LCD panele sahip. Bu panel 2388 x 1080 piksel FHD+ çözünürlük, 19.9:9 en boy oranı, 60Hz yenileme hızı ve 1400:1 kontrast oranı sunuyor. Markaya göre cihaz yüzde 90,89 ekran-gövde oranı sunuyor.

Cihaz 8 megapiksel ön kamera ve arka tarafta LED flaşlı 50 megapiksel kamera ile donatılmış. Telefon, üzerinde OriginOS 3.0 bulunan Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor. Yana bakan bir parmak izi tarayıcısı var.

Cihaz gücünü Y35+ Dimensity 6020 yonga setinden alıyor ve 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanına sahip. Daha fazla depolama için yerleşik bir microSD kart yuvası var. Pil konusunda güçlü olan cihaz, 18W şarj destekli 5.000mAh bataryaya sahip.

Y35+’ın diğer özellikleri arasında çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor. Y35m+ ise, Y35+ ile tamamen aynı özelliklere sahip.

Vivo Y35+ Çin’de 6 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 198 dolara, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon 226 dolara 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip versiyon 254 dolara satışa sunuldu. Cihaz Yıldız Halkası Siyahı, Tuz Gölü Mavisi ve Nebula Moru renklerinde geliyor.

Vivo Y35m+ ise 226 dolar fiyatıyla 8 GB RAM + 128 GB ve 254 dolar fiyatıyla 8 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

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