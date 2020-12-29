Akıllı Telefonlar
Vivo Y31s 5G Snapdragon 690 ile geliyor!
Vivo’nun 5G teknolojisini kullanan akıllı telefonu vivo Y31s 5G, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci ile geliyor. Uygun fiyatlı 5G telefonlar yolda.
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Vivo, gün içinde yeni akıllı telefon ailesi X60 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bir yandan da orta seviye cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin bu alanda çalışma yaptığı en son telefonu ise Vivo Y31s 5G . Yeni akıllı telefon, China Telecom’un resmi internet sitesinde tüm özellikleri ve görselleri ile yayınlandı. Aynı zamanda işlemci ve kamera özelliklerinden kısılmış daha uygun fiyatlı versiyonu Y52s 5G’de öğrenildi.
Vivo Y31s 5G teknik özellikleri
Vivo Y31s 5G teknik özellikleri sayesinde, tam anlamıyla orta sınıfa konumlandırılacak cinsten. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 690 ile gelirken, 6,58 inç LCD ekrana sahip. 48 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ve 2 MP olarak üçlü kamera dizilimine sahip. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımına sahip 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera bulunuyor. 5000 mAh kapasiteye sahip batarya, 18W hızlı şarj kapasitesine sahip. Telefon artık standart haline gelen USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Telefon 270 dolar fiyat etiketiyle çıkacak telefon, 5G bir cihaza göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ülkemizde bu fiyat yaklaşık 2000 TL’ye denk geliyor. Elbette akıllı telefonlara uygulanan vergiler de eklenirse bu fiyat yükseliyor.
Daha uygun fiyatlı Y52s 5G için pek bilgi yok
Vivo Y31s 5G 31 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bir diğer akıllı telefon Y52s 5G için ise henüz belirtebileceğimiz çok fazla şey yok. Sadece gelen bilgiler, bazı teknik özelliklerin kısılarak fiyatının daha uygun tutulacağı yönünde. Kısılan özellikler işlemci ve kamera kısmından olacak. Yine de telefonun 5G özelliğine sahip olması bekleniyor. Çin, 5G dönüşümünü erken yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkede satılan yeni telefonların büyük oranı 5G özelliğine sahip durumda. Bu sebeple uygun fiyatlı 5G ürünler Çin pazarı için oldukça önemli. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 parmak izi okuyucusuyla nabız ölçümü yapabiliyor
Teknik özellikleriyle ön plana çıkan akıllı telefon Xiaomi Mi 11, özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirketin yeni telefonunun ekran altı parmak izi okuyucusu aynı zamanda nabız ölçümü de yapabiliyor.
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Tepe seviye özelliklere sahip Xiaomi Mi 11 ailesi, bugün yapılan lansmanda tanıtıldı. Tanıtılan telefonlar sadece teknik özellikleriyle değil, getirdiği yeni özelliklerle de dikkat çekiyor. Ekranın altına gömülü parmak izi sensörü, birkaç senedir hayatımızda olan bir teknoloji. Özellikle üst seviye akıllı telefonlarla başlayan trend bugün Çinli üreticiler sayesinde, giriş orta seviye telefonlarda bile karşımıza çıkabiliyor. Xiaomi Mİ 11, bu parmak izi sensörüne eklediği özellik sayesinde, çıtayı bambaşka bir seviyeye çıkardı.
Xiaomi Mi 11 parmak izi sensörü aynı zamanda nabzınızı ölçüyor
Parmak izi sensörünü sadece ekran altına yerleştirmekle kalmayan Xiaomi, bu sensöre başka hiçbir akıllı telefonda olmayan nabız ölçme teknolojisini de ekledi. Pek çok akıllı saat ve bileklikte bulunan PPG teknolojisini barındıran telefon, bu özelliği sayesinde Mi Fit uygulamasını kullanarak nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. Ölçüm tam anlamıyla tıbbı bir cihaz kesinliği sunmasa bile, genel anlamda sağlınız hakkında bir fikriniz olmasını sağlıyor. OLED ekranların ince yapısı sayesinde bunu başaran Xiaomi Mi 11, özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor.
Telefonun teknik özellikleri
Telefonun barındırdığı yenilikler kadar, teknik özellikleri de dikkat çekiyor. Bunlar;
- 6,81 inç 515 PPI 1440×3200 2K çözünürlüğe sahip 120Hz AMOLED ekran.
- Qualcomm Snapdragon 888 işlemci.
- Kablolu 55W, kablosuz 50W hızlı şarj desteği sunan 4600 mAh batarya. (Qualcomm Quıck Charge 4.0+)
- 108 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 5MP makro çekim ve 20 MP ön kamera.
- Başlangıç seviyesinde 8GB LPDDR5 RAM, 128 GB depolama seçeneği.
- Mi 11 kutudan Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 ile çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X3 Pro’nun bazı hızlı şarj özellikleri sızdırıldı!
OPPO markasının Find X3 Pro amiral gemisinin teknik özellikleri bir sızıntıyla ortaya çıktı. Akıllı telefonun 2021’in ilk çeyreğinde çıkması planlanıyor. Çeşitli söylentilere göre yeni kamera lensleri ve yüksek kaliteli bir ekranla gelecek. Ancak Temmuz ayında duyurduğu 125W Flash Charge teknolojisi ile değil 65W hızlı şarj ile gelecek . Bu haber, bu süper hızlı şarj teknolojisinin amiral gemisi OPPO Find X serisinde görücüye çıkmasını heyecanla bekleyen hayranlar için hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Çinli bir sızıntı kaynağından elde ettiğimiz sızıntıların gelin ayrıntılarına bakalım.
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OPPO Find X3 Pro sızıntıları için ayrıntılar neler?
OPPO Find X3 Pro için sızıntı kaynağımız bu tarz haberlerden sıkça duyduğunuz Digital Chat Station isimli kullanıcı . Kullanıcı tarafından yayınlanan bir Weibo gönderisine göre, 125W hızlı şarj teknolojisi prototip bir akıllı telefonda test edildi. Bu teknoloji sayesinde 4500 mAh batarya yaklaşık 20 dakika içinde sıfırdan yüzde yüz şarj edebiliyor. Ancak gerçekten hızlı olsa da, ısı yönetimi henüz pürüzler bulunuyor. Dolayısıyla OPPO, göründüğü gibi 65W hızlı şarjla karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü bu ısı sorunu, akıllı telefonun lansmanından önce zamanında çözülemeyebilir.
Yine de, tüm haberlerimiz haber değil. Yeni aldığımız bilgilere göre OPPO, 65W hızlı şarj için şarj algoritmasını daha hızlı hale getirmek için optimize etti. Kaynak, telefonun yaklaşık 32 dakika içinde tam olarak şarj edilebileceğini söylüyor. Find x2 Pro modeli 38 dakika içinde hali hazırda şarj olabiliyor Ancak Find x2 Pro modeli 4260 mAh pile sahipti. Ayrıca Find X3 Pro’nun 30W hızlı kablosuz şarjı da destekleyeceği bildirildi.
Bildirilen diğer özellikler arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç kavisli OLED ekran, iki 50 MP sensörlü dörtlü kamera, 13 MP telefoto kamera ve 3 MP makro kamera yer alıyor. Ayrıca yeni bir NFC modülüne sahip olacak ve Android 11 tabanlı ColorOS 11′i çalıştıracak .
Akıllı Telefonlar
Samsung ekran altına gizlenecek ön kamera için çalışıyor
Samsung, ekranın altına gizlenecek bir ön kamera için patent başvurusunda bulundu. Şirket önümüzdeki yıl tam ekran telefonlara geliyor.
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Akıllı telefon üreticileri, yıllardır ekran çerçevelerini küçülterek kullanıcılarına tam ekran deneyimi yaşatmak için uğraşıyor. Neredeyse başarıyla ulaşan bu hedefin önünde tek bir engel kaldı, ön kamera. Samsung, Xiaomi, ZTE , OPPO gibi akıllı telefon üreticileri bu kamerayı gizlemek için, arka tarafa ikinci bir ekrandan tutun, motorize bir kamera yapısına kadar değişik çözümler denediler. Ancak bu çözümlerden hiçbiri endüstri standardı haline gelerek genele yayılmadı. Günümüzde üreticiler, ekranda delikli ön kameralar ya da çentikli telefonlar üretiyor.
Samsung kamerayı ekranın altına gizleyecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor
19 Haziran 2020 tarihli bir patent başvurusunun ortaya çıkardığına göre Samsung Electronics, Dünya Fikri Mülkiyet örgütüne ( WIPO) oldukça ilginç bir tasarım için patent başvurusunda bulundu ve onay aldı. Patente göre; Ekran üç katmandan oluşacak en tepede saydam bir kamera deliği, ortasında motorize bir mekanizmaya bağlanmış küçük bir ikinci ekran ve onun hemen altında ekran mekanizmasının hareketlerine göre görünen bir kamera. Patente göre ikinci ekranın motorize yapısı hareket ettiği zaman, kameralar ortaya çıkacak ve saydam delikten dışarıyı görerek fotoğrafı çekecek. Oldukça ilginç olan bu tasarım dışarıda hareket eden parça olmaması sebebiyle, muhtemelen bugün kullandığımız “pop-up” kameralara göre daha az arızalanan bir yapı sunacak. Henüz yeni alınan bu patentin S21 ailesinde kullanılması beklenmiyor.
Ekran altına gizlenen kamerada ilk ZTE’den geldi
Samsung, aldığı patent ile heyecan uyandırsa da bu alanda çalışmalar yapan tek firma kendileri değil. Hatta bu işi farklı yollarla kendilerinden önce başaran Çinli bir akıllı telefon üreticisi de mevcut. ZTE, kısa süre önce tanıttığı Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altına gizlenebilen ön kameralı telefonunu piyasaya sürdü. Benzer bir mantıkla çalışan Axon 20 5G, saydam ekranın altına motorize sisteme oturtulmuş ikinci ekran yerine, düşük çözünürlüklü bir ekran ekledi. Bu durum ikinci ekranın kapatıldığı zaman arkasında bulunan kameraların pikseller arasındaki boşluktan faydalanarak, görüntü elde etmesini sağlıyor. Yöntemler şimdilik farklı olsa tüm üreticiler aynı şeyi istiyor. Bakalım hedeflerine mükemmel seviyede ulaşıp, standartları belirleyen üretici kim olacak.
Gelişmeler için takipte kalın…
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