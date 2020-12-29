Vivo Y31s 5G Snapdragon 690 ile geliyor!

Vivo’nun 5G teknolojisini kullanan akıllı telefonu vivo Y31s 5G, Qualcomm Snapdragon 690 işlemci ile geliyor. Uygun fiyatlı 5G telefonlar yolda.

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Vivo, gün içinde yeni akıllı telefon ailesi X60 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bir yandan da orta seviye cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin bu alanda çalışma yaptığı en son telefonu ise Vivo Y31s 5G . Yeni akıllı telefon, China Telecom’un resmi internet sitesinde tüm özellikleri ve görselleri ile yayınlandı. Aynı zamanda işlemci ve kamera özelliklerinden kısılmış daha uygun fiyatlı versiyonu Y52s 5G’de öğrenildi.

Vivo Y31s 5G teknik özellikleri

Vivo Y31s 5G teknik özellikleri sayesinde, tam anlamıyla orta sınıfa konumlandırılacak cinsten. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 690 ile gelirken, 6,58 inç LCD ekrana sahip. 48 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ve 2 MP olarak üçlü kamera dizilimine sahip. Ön tarafta ise su damlası çentik tasarımına sahip 8 MP çözünürlüğe sahip ön kamera bulunuyor. 5000 mAh kapasiteye sahip batarya, 18W hızlı şarj kapasitesine sahip. Telefon artık standart haline gelen USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Telefon 270 dolar fiyat etiketiyle çıkacak telefon, 5G bir cihaza göre uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Ülkemizde bu fiyat yaklaşık 2000 TL’ye denk geliyor. Elbette akıllı telefonlara uygulanan vergiler de eklenirse bu fiyat yükseliyor.

Daha uygun fiyatlı Y52s 5G için pek bilgi yok

Vivo Y31s 5G 31 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Bir diğer akıllı telefon Y52s 5G için ise henüz belirtebileceğimiz çok fazla şey yok. Sadece gelen bilgiler, bazı teknik özelliklerin kısılarak fiyatının daha uygun tutulacağı yönünde. Kısılan özellikler işlemci ve kamera kısmından olacak. Yine de telefonun 5G özelliğine sahip olması bekleniyor. Çin, 5G dönüşümünü erken yapan ülkelerin başında geliyor. Ülkede satılan yeni telefonların büyük oranı 5G özelliğine sahip durumda. Bu sebeple uygun fiyatlı 5G ürünler Çin pazarı için oldukça önemli. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…