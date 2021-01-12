Vivo Y31 modelinin posterleri ortaya çıktı!

Vivo Y31 modelinin posterleri sızdırıldı. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun yeni detayları ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir; Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak

reklam

Vivo Y31 yakın zamanda satışa sunulabilir!

Vivo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Neredeyse her seviyeye farklı bir akıllı telefon çıkaran firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. 2015 yılında piyasaya çıkan Y31 modelini yenileyerek kullanıcılarına sunmayı planlayan firma, görünüşe göre çok yakın zamanda bu işlemi gerçekleştirecek. Akıllı telefona ait posterlerin sızdırılmasının ardından, cihazın oldukça kısa bir süre içerisinde tanıtılıp piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı teknik detayları da bu posterler sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, iddialara göre bizleri orta seviyede karşılayacak.

Henüz boyutu bilinmeyen FullHD+ ekrana sahip olacak Vivo Y31, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. İçerisinde yer alan işlemci henüz bilinmese de akıllı telefonun Qualcomm yapımı Snapdragon 662 işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Üçlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacağı öğrenilen akıllı telefon 48 MP değerinde ana kameraya sahip olacak. 5000 mAh batarya kapasitesi ile güçlü bir performans vadeden akıllı telefon 18 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Hindistan ile başlayarak satış sürecine hazırlanan akıllı telefonun tanıtım için tam olarak kesin bir tarihi bulunmuyor. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi cihazın çok yakın bir süre içerisinde akıllı telefon dünyasına giriş yapması bekleniyor.

Müzik deneyiminizi arttıracak ve sizi kablo sorunundan kurtaracak gerçek kablosuz kulaklık listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.