Haber
Huawei P50, Android ve HarmonyOS seçenekleriyle satışta olacak
Huawei’nin 2021’de çıkaracağı ilk amiral gemisi olması beklenen Huawei P50, HarmonyOS ile çalışan ilk akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Daha önce paylaştığımız haberlerimizde Huawei P50’nin HarmonyOS ile kutudan çıkacağına dair söylentileri sizlerin karşısına getirmiştik. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, P50 serisi hem Android hem de HarmonyOS seçenekleriyle birden satışa sunulacak.
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Huawei P50, global pazarda HarmonyOS ve Android’li sürümleriyle satışta olacak
Görünen o ki 2021 yılı Huawei için oldukça yoğun, bir o kadar da yeniliklere gebe olarak geçecek. Bildiğiniz gibi bundan bir ay kadar önce Huawei, mobil işletim sistemi HarmonyOS’in Geliştirici Beta sürümünü Çin’deki geliştiricilerin beğenisine arz etmişti. Bu yıl içerisinde global pazardaki geliştiricilere betasının açılması beklenen HarmonyOS, nihai haliyle ilk defa Huawei P50 sayesinde ete kemiğe bürünecek. Fakat Huawei’nin P50’lerle ilgili kafasında başka planları olduğu ortaya çıktı.
Huawei hakkında ortaya attığı spekülasyonlarla tanınan Twitter kullanıcısı @hereYashRaj’ın paylaşımına göre, Huawei P50 iki farklı işletim sistemiyle piyasaya çıkacak. Çin pazarında yalnızca HarmonyOS platformuyla satışa sunulacak olan P50, global pazardaysa HarmonyOS ve Android olmak üzere iki farklı seçenekle gelecek. Yani bu demek oluyor ki, Huawei’nin P50 serisi eğer Türkiye’de de satışa sunulursa kullanıcılar telefonun HarmonyOS’li varyantını satın alabilecekler. Bu arada P50’nin hem Android’li hem de HarmonyOS’li varyantında Huawei Mobil Hizmetleri (HMS) kullanılacak.
HarmonyOS özellikleri nedir?
Huawei P50 serisinden kullanılacak olan HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.
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ASUS
Asus ROG, yeni dizüstü oyun bilgisayarlarını duyurdu!
Asus ROG tarafından CES 2021’de gerçekleştirilen online lansmanda, ROG Citadel XV, ROG Flow X13, Zephyrus Duo 15 SE ve daha birçok ROG ürünü tanıtıldı. Etkinlik, XG Mobile harici GPU, çift ekranlı ROG Zephyrus Duo 15 SE dizüstü oyun bilgisayarı; Strix SCAR 17 dizüstü oyun bilgisayarı ve ROG Flow X13 dizüstü oyun bilgisayarının ilk tanıtımıyla gerçekleştirildi.
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Asus ROG, 2021 yılına iddialı giriyor
Yukarda sözünü ettiğimiz yeni ROG ürünleri ve daha fazlası, “ROG For Those Who Dare” online etkinliği kapsamında canlı yayında tanıtıldı. Fakat detaylara geçmeden önce, ROG Citadel XV’den söz etmemiz lazım. ROG Citadel XV, oyun ekosistemini ve genel oyun deneyimini zenginleştirmek için ROG’nin donanım ve yazılımdan oyun içeriğine erişimini genişletiyor. Oyuncuları yeni ve geliştirilmekte olan ROG ürünlerini ve teknolojilerini deneyimleyecekleri ROG Citadel’e götürmek için tasarlanmış durumda. Kalenin içinden geçtikten sonra, katılımcıların ekranda hareket eden 3D hedefleri indirerek reflekslerini test edebilecekleri, bir FPS oyunu da, Citadel’in içinde mevcut.
ROG Flow X13
Flow X13, 8 çekirdekli AMD Ryzen 9 5980HS işlemci ve GeForce GTX 1650 grafik kartıyla, güçlü bir donanıma sahip. Gövdesi ise, 13 inçlik bir boyuta sahip. 360° derece dönebilen menteşesi, dizüstü bilgisayar modundan hızla oyun, çizim ve sunum pozisyonlarına çevirebilmenizi sağlayarak; dokunmatik ekran görüntülemeyi ve etkileşimi artırıyor. İki 16:10 ekran opsiyonu, 120 Hz yenileme hızı veya daha zengin detaylarla Ultra HD 4K yüksek çözünürlüğü elde edebilmenizi sağlıyor. Flow X13, 15.8mm inceliğinde ve 1.3kg ağırlığında. Hafif bir 100W USB Type-C adaptör tam güçte çalışır ve pili 10 saate kadar video oynatabilir. Flow X13, minimal boyutlarda yüksek bir güç vadediyor.
ROG XG Mobil, diğer harici grafik alternatiflerinin boyut olarak küçük bir örneği. Buna artı olarak, Thunderbolt 4’ten daha hızlı özel bir PCIe 3.0 x8 ara yüzü üzerinden doğrudan CPU’ya bağlanan GeForce RTX 3080 GPU’ya sahip. Entegre 280W AC adaptör, hem XG Mobile hem de Flow X13’e güç sağlarken; kullanıcıların ek bir güç kaynağı taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. USB 3.2 Gen 2 bağlantısı ise, diğer giriş çıkış bağlantı setini besleyebiliyor.
ROG Zephyrus Duo 15 SE
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE, bu yıl için Asus’un en önemli cihazlarından biri konumunda. Çift ekranlı bir dizüstü oyun bilgisayarı olan Zephyrus Duo 15 SE, AMD Ryzen 9 5900HX CPU ve NVIDIA GeForce RTX 3080 grafik kartına sahip. Ayrıca AAS Plus soğutma sistemi, 165 W’a kadar birleşik işlemci gücünü dağıtmaya yardımcı olan; fan özelliğine sahip. Cihazda 300 Hz’lik tazeleme hızı sunulurken; 4K 120Hz panel, hem oyun hem de yaratıcı çalışma için gerekli görsel desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip. Zephyrus Duo 15 SE’de, ScreenPad Plus ikinci ekran, konforu ve kullanışlılığı artıran bir platforma yerleştirilmiş durumda. Dizüstü bilgisayarın kapağı açıldığında, ROG ScreenPad Plus 13° açıyla yükseliyor ve bu sayede ergonomi artırılabiliyor. Kullanılan menteşe sistemiyse; Zephyrus Duo 15 SE’ye özel olarak tasarlanmış durumda. Ayrıca dokunmatik ekran, kullanıcılara elle yazma ve eskiz çizme imkanı sağlayan ASUS Pen Active kalemini de desteklemekte.
ROG Strix SCAR 17
Asus ROG, dizüstü bilgisayarlarında yüksek yenileme hızlarını sunabilmeye önem verdiği için; Strix SCAR 17 modelinde de yüksek tazeleme hızlarını destekleyen bir panel kullanıyor. Full HD çözünürlüğü, 360 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresini birarada bulunduran 17,3 inç IPS bir panelle; en hızlı dizüstü bilgisayar ekranlarından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvalar için yaygın olan 240 Hz standardıyla karşılaştırıldığında; 360Hz yenileme hızı, tazeleme gecikmesini %33 oranında azaltıyor.
Daha küçük ölçülere sahip olan Strix SCAR 15 ise, 300 Hz yenileme hızı ve 3ms gecikme süresine sahip 15.6 inçlik bir ekrana sahip. Akıcılığı daha detaylı olarak görmek isteyen oyuncular için SCAR 15 ve 17, 165 Hz yenileme hızı ve 3 ms gecikme süresine sahip WQHD panele sahip. Bu ekranlar üzerindeki yüksek 2560×1440 (2K) çözünürlük, sinematik DCI-P3 renk gamı ile görüntü kalitesini de desteklemekte. Ayrıca Adaptive-Sync teknolojisi, tüm STRIX serisinde standart olarak sunuluyor. Bilmeyenler için özetlemek gerekirse; Adaptive-Sync, ekran yırtılmasını önlemek. tutukluğu en aza indirmek ve gecikmeleri azaltmak için ekranın yenileme hızını GPU’nun hızı ile senkronize ediyor.
E-sporlarda rekabet çok yüksek seviyede olduğu için; herhangi bir gecikme, büyük handikaplara neden olabiliyor. Bu nedenle 2021 Strix SCAR serilerindeki yeni optik mekanik geçişler, hassas bir kızılötesi lazer ışını kullanarak; geri zıplama gecikmesini ortadan kaldırıp tepki süresini 0,2 milisaniyeye düşürebiliyor. Optik mekanizma, aynı zamanda tuşun ömrünü 100 milyon basışa kadar uzatarak; alternatiflerine karşı da daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayabiliyor.
Uyumlu 100W adaptörler ve taşınabilir güç kaynağı ile USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Tip-C şarj desteği, kullanıcılara daha fazla esneklik sağlarken; bu yılki Strix serileri için de önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.
Donanım
AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri duyuruldu!
Ryzen işlemciler ile yükselişe geçen AMD, masaüstü pazarında Ryzen 5000 serisi ile üstünlüğü uzun zaman sonra ele geçirdi. Ayrıca, Ryzen 4000 serisinin başarısı ile laptop pazarında büyük ses getirdi. Şimdiyse, Zen 3 mimarili Ryzen 5000 serisi laptop işlemcilerini duyuran AMD, yükselişini sürdürmek istiyor.
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AMD Ryzen 5000 laptop işlemcileri neler sunuyor?
Masaüstü Ryzen 5000 işlemciler ile uzun yılların ardından üstünlüğü ele geçiren ve Intel’e zor günler yaşatan AMD, başarısını dizüstü bilgisayarlara taşımak istiyor. Geçtiğimiz sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle iyi işler başaran AMD, Zen 3 mimarisi üzerine şekillenen Ryzen 500o serisi mobil işlemciler ile laptop pazarındaki yükselişini sürdürmek istiyor.
CES 2021 kapsamında gerçekleştirilen sunumda tanıtılan en güçlü işlemci Ryzen 9 5980HX oldu. 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 45W TDP değerine sahip. AMD’nin iddiasına göre Ryzen 9 5980HX, selefine göre tek çekirdekte %21, çok çekirdekte %17 daha güçlü. Baz çalışma frekansı 3.3 GHz olan işlemci, 4.8 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Etkinlikte dikkat çeken diğer işlemci Ryzen 7 5800U oldu. Verimlilik odaklı olan, 8 çekirdek ve 16 izlekten oluşan işlemci 15W TDP değerine sahip. Baz çalışma frekansı 1.9 GHz olan ve 4.4 GHz’e çıkabilen Ryzen 7 5800U, selefine göre tek çekirdekte %16, çok çekirdekte %14 daha güçlü. Ayrıca etkinlikte, 2021 dizüstü bilgisayarlarında karşımıza çıkacak pek çok işlemci daha tanıtıldı.
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Genel
Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak
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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.
Her hafta yeni bir Netflix filmi
Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.
Kullanıcılar için önemli olan içerik
Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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