Mayıs ayı, Vivo için hem Çin’de hem de küresel pazarda bir dizi yeni akıllı telefon piyasaya sürdüğü için çok yoğun geçti. Bunlar arasında Vivo Y36, Vivo Y35m ve Vivo Y78 yer alıyor. Buna ek olarak, şirket geçtiğimiz gün kendi ülkesinde üst seviyeye göz kırpan S17 serisini de tanıttı. Dur durak bilmeyen Vivo, şu sıralar Vivo Y27 olarak adlandırılan yeni bir Y serisi modeli üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Google Play Console’da ortaya çıkan cihaz, şimdi de NCC sertifikalarında kanlı canlı görüntülerle ortaya çıktı!

İşte Vivo’nun Giriş Seviyedeki Yeni Canavarı!

V2248 model numarasına sahip Vivo Y27 5G, NCC web sitesinde görüldü. Listeleme bize akıllı telefonun tasarımına net bir bakış sunuyor. Cihaz, arkada dikdörtgen bir kamera modülü ile yeşilimsi bir renkte bizleri karşılıyor.

Kamera adasında kamera sensörleri için iki büyük halka ve bir LED flaş bulunuyor. Cihazın düz bir arka ve ön yüzünün yanı sıra düz kenarlara sahip olduğu görülüyor. Tasarım sıra dışı bir şey değil ve diğer birçok BBK grubu akıllı telefonunda gördüklerinize benziyor.

NCC sertifika listesi, Vivo Y27 5G’nin 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile donatılacağını doğruluyor. Telefonun Google Play Console listesi, Dimensity 6020 SoC tarafından desteklenebileceğini ima etti. Telefon 6GB RAM’e sahip olabilir ve Android 13’ü kutudan çıkar çıkmaz çalıştırabilir.

Vivo Y27’nin kısa bir süre önce tanıtılan Vivo Y36’nın yeniden markalaştırılmış hali olduğu söyleniyor. Bu akıllı telefon, FHD + çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç LCD panel ile geliyor. Arkada bir LED flaş ile eşleştirilmiş 50MP birincil sensör ve 2MP derinlik lensi bulunuyor.

Vivo’nun giriş seviyedeki bu cihazının fiyatı ve küresel pazar satış planları hakkında henüz bir bilgimiz yok. Bizler de Vivo’nun yeni oyuncusunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo Y27 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!