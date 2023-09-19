Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon segmentindeki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vivo Y22 Serisi’ne yeni bir üye eklemeye hazırlanan şirket, yepyeni bir modelle karşımızda. Vivo Y22T, son zamanlarda NBTC’de göründü ve Geekbench testlerinde bazı teknik özelliklerini sergiledi. Ayrıca, bugün Bluetooth SIG sertifikasında da adını duyurdu. Yeni canavar adım adım yaklaşıyor!

Vivo Y22T Uygun Fiyatıyla Yakında Geliyor!

Henüz tüm teknik detayları elimizde olmasa da, Vivo Y22T’nin piyasaya sürülmeye hazırlandığı açıkça görülüyor. Bu uygun fiyatlı akıllı telefon, Vivo’nun önceki modellerine benzer bir tasarım ve donanım taşıyacak gibi görünüyor, ancak daha çekici bir fiyat etiketi ile tüketicilere sunulacak.

Geekbench test sonuçlarına göre, cihazın model adı “Bengal” ve 4G LTE ağını destekliyor. Orta seviyedeki canavar, tek çekirdekli testlerde 377 puan ve çok çekirdekli testlerde 1501 puan aldı. Bu sonuçlar, cihazın günlük görevleri sorunsuzca yerine getirebileceğini gösteriyor. Cihazın kalbinde ise sekiz çekirdekli bir Qualcomm çipi bulunuyor, 6GB RAM ile destekleniyor.

Vivo Y22T’nin 18W hızlı kablolu şarj özelliği ile 5000 mAh’lik bir batarya taşıdığı bildiriliyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını daha hızlı şarj edebilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca, akıllı telefonun Android 13 işletim sistemi ile kutudan çıkacağı tahmin ediliyor.

Kamera tarafında, Vivo Y22T’nin 50MP birincil kamera ile 2MP ikincil bir sensörden oluşan çift arka kamera modülü ile geleceği söyleniyor. Bu, kullanıcıların yüksek kaliteli fotoğraflar çekmelerine olanak tanırken, 8MP ön kamera da özçekimler ve görüntülü aramalar için ideal.

Vivo Y22T’nin tam teknik özellikleri ve fiyatı hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Ancak uygun fiyatlı bir akıllı telefon arayışındaysanız, Vivo’nun yeni modelini yakından takip etmeye değer görünüyor.

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