Japonya’da bir teknoloji bloğu olan Mac Otakara’ya göre, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri, uygun bir USB-C güç adaptörüyle 27W’a kadar en yüksek şarj hızlarına ulaşabiliyor. Bu bilgi, henüz resmi olarak doğrulanmasa da iPhone 15 Pro’ların iPhone 14 Pro modelleriyle aynı maksimum şarj hızlarına sahip olabileceğini gösteriyor. Öyle görünüyor ki, 35W söylentileri yanlış çıktı!

iPhone 15 Pro Şarj Hızı, iPhone 14 Pro İle Aynı!

Geçtiğimiz Ağustos ayında bazı kaynaklar, iPhone 15 Pro modellerinin 35W’a kadar şarj hızlarını destekleyebileceğini bildirmişti. Ancak bu söylenti şu an için yanlış gibi görünüyor. Zira USB-C’ye geçişin ardından bile iPhone 15 Pro’lar maksimum 27W gücünde şarj olabiliyor.

Apple, dört iPhone 15 modelinin de 20W veya daha yüksek bir güç adaptörüyle yaklaşık 30 dakika içinde %50’ye kadar şarj olabileceğini belirtiyor. Yani en azından serinin 20W hızlı şarj desteği olduğunu biliyoruz. Fakat Pro modellerde maksimum şarj gücünün biraz daha fazla olduğu da kesin. Yine de ne kadar fazla olduğu Apple tarafından söylenmiyor.

ChargerLAB adlı web sitesi geçtiğimiz yıl, Apple’ın 30W USB-C güç adaptörünün iPhone 14 Pro modellerini 27W’a kadar maksimum şarj hızlarında şarj edebilen şirketin en düşük fiyatlı şarj cihazı olduğunu ve bu durumun iPhone 15 Pro modelleri için de geçerli olacağını bildirmişti. Adaptör, Apple’ın internet sitesinde 1.331 TL’lik fiyata sahip.

Ancak bu bilgilerin doğru olup olmadığına karar vermeden gerçek dünya testlerinin tamamlanması gerekiyor. Yine de şimdilik 35W şarj hızı söylentisinin yanlış olduğu görünüyor. Bu bilgi, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro kullanıcıları için şarj hızları hakkında netlik sağlıyor.

Apple ilginç şekilde bu bilgileri tanıtım sırasında paylaşmıyor. Bağımsız laboratuvarlar ya da teknoloji siteleri güç ölçüm cihazları ve bu telefonlar ile beraber gerçek dünya testleri yaparak cihazların maksimum şarj hızlarını belirlemek zorunda kalıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu konuda bir açıklama yapmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!