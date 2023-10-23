Vivo, Y serisindeki en yeni 5G akıllı telefonu olan Vivo Y200 modelini Y100’ün yerine piyasaya sürdü. Yaklaşık olarak 250 dolar fiyat etiketine sahip olan bu telefon sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Telefonda 6,67 inç büyüklüğünde 2400 ×1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran yer alıyor. Bu telefon, 8 GB RAM’e sahip Snapdragon 4 Gen 1 işlemci tarafından güçlendirilirken, 8 GB genişletilmiş RAM seçeneği sunuyor. Cihazın arkasında, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 64MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca, “Aura Light” özelliği sayesinde özel portre çekimleri yapabilirsiniz. Telefonun arka paneli camdan yapılmış ve “Dune deseni” denilen altın renkli ışığı belirli açılardan yansıtan bir desen taşıyor.

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Vivo Y200, hızlı şarj desteği sunan 4800mAh pil ile geliyor. 44W hızlı şarj özelliği sayesinde, telefonun bataryası yarım saat içinde %50’ye kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca, kutu içeriğinde bir şarj cihazı da bulunuyor. Türkiye pazarına da gelmesini beklediğimiz bu model ilk olarak Hindistan ve Çin pazarında satışa sunulacak.

vivo Y200 özellikleri