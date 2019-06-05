vivo Y12 özellikleri ortaya çıktı!

Çinli üretici Vivo‘nun yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu vivo Y12 tanıtılmadan bir hafta önce özellikleri ortaya çıktı.

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vivo Y12 özellikleri

6.35 inç büyüklüğünde damla çentikli bir Halo FullView HD+ ekranla gelen Y12, gücünü 12 nanometre teknolojisiyle üretilen MediaTek Helio P22 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdekli işlemcide her bir çekirdek 2.0 GHz hızında çalışıyor. Telefonun AI (yapay zeka) destekli ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip.

Cihazın arkasındaysa üçlü kamera kurulumuna yer verilmiş. Bu kurulum 13 MP (f/2.2 ana kamera), 8MP (f/2.2 ultra geniş açı ya da telephoto kamera) ve 2MP (f/2.4) derinlik sensöründen oluşuyor. Bu kamera özellikleri, üçlü kamera kurulumunun orta seviye telefonlarda da bir standart haline geleceğini gösteriyor.

3 GB/32 GB (€155) ve 4 GB/64 GB RAM (€170) ve dahili hafıza opsiyonlarına sahip olan telefonun en kilit özelliğiyse 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası. Donanımı da göz önüne alındığında telefonun iki günü aşkın kullanım süresi sunacağı söylenebilir. İlk olarak Hindistan’da satılmaya başlanacak olan telefon kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkacak.