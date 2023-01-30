2023’ün henüz ilk ayının geçmesine rağmen, akıllı telefon pazarında birçok yeni ürün gördük. Ocak ayının ilk gününden son günlerine kadar çalışmalarına durmadan devam eden ünlü markalar, hala yeni cihazlarını sergilemek için sıraya giriyorlar. İşte bu üreticilerden biri olan Vivo, yeni Vivo Y100 akıllı telefonu için geri sayımlara başladı. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Çin merkezli teknoloji şirketinin yeni cihazı birkaç hafta önce çeşitli sertifikasyon sitelerinde ve Google Play Console veritabanında kendini göstermişti. Yaklaşan telefon, şimdi de güvenilir kaynaklar tarafından yayınlanan fiyat ayrıntılarıyla tekrardan gündemde.

İçindekiler Vivo Y100 Fiyatı ve Özellikleri

Vivo Y100 Fiyatı ve Özellikleri

Bu ayın başlarında, Vivo Y100 Geekbench, Google Play Console ve BIS’te ortaya çıktı. Söz konusu listeler bize akıllı telefonun özellikleri hakkında kabaca bazı fikirler verdi. Telefon hakkında yeni raporlar yayınlayan 91Mobiles’e göre, yaklaşmakta olan Vivo Y100 Asya pazarında 330 dolardan satın alınabilecek. Bu fiyat kimilerine göre ilerleyen günlerde düşebilir.

Güvenilir kaynak, bununla beraber telefonun ince ve hafif bir gövdeye sahip olacağını söylüyor. Öte yandan yayınlanan raporlara göre yeni cihaz, Vivo V23 Pro ve Vivo V25 Pro gibi renk değiştiren bir arka panel ile beraber gelecek. Şirket, arka kapak tasarımı için iki farklı ren seçeneğini de müşterilere sunacak.

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Teknik özelliklere de değinecek olursak, telefonun FHD + AMOLED ekranla geleceği söyleniyor. Panel, HDR10+ ve 1300 nit’e kadar parlaklık seviyesini destekleyecek. Yeni canavar ayrıca MediaTek Dimensity 900 yonga setinden güç alacak. OIS destekli 64MP birincil kamera, optik tarafında cihazın en büyük yardımcısı olacak. Telefon yazılım boyutunda ise Android 13 işletim sistemini kullanacak.

Vivo Y100’ün şimdilik Şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın söz konusu lansmanına Vivo Y56 de eşlik edebilir. Önümüzdeki günlerde telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.