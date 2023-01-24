Vivo’nun yeni canavarları Vivo X90 amiral gemisi telefonları Çin’de birkaç aydır satılıyor. Bu telefonlar yakında Avrupa pazarına açılacak. 3 Şubat tarihinde Avrupa pazarına açılması beklenen telefonların fiyatları da bugün ortaya çıktı. Vivo X90 Pro fiyatı ile Apple’a kafa tutacak.

Bildiğiniz gibi Çin‘de bu seri üç modelle temsil ediliyor. Ancak Avrupa pazarında Pro+ modeli görmeyeceğiz. son gelen bilgilere göre ana sürüm mavi ve siyah olarak sunulacak, Pro sürümü yalnızca siyah olarak sunulacak. Fiyat tarafına geçecek olursak ana model 860 dolar ve Pro model ise 1.250 dolardan satışa sunulacak.

Her iki modelin de MediaTek Dimensity 9200 yonga seti ile donatıldığını belirtelim. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sadece Pro+ modeli sahip. Ancak bu model de Avrupa pazarına gelmeyecek. Gelse bile muhtemelen 1.400 dolar bandını zorlayacak.

Vivo X90 Pro’da 4870 mAh ve ana modelde 4810 mAh pil yer alıyor. Her iki modelde de 120W hızlı şarj bulunuyor. Ancak Pro modelde 50W kablosuz hızlı şarj da yer alıyor.

50 Megapiksel, 12 Megapiksel ve 12 Megapikselli üçlü kamera kurulumu ile gelen ana modele, 50 Megapiksel, 50 Megapiksel ve 12 Megapikselli Pro model eşlik ediyor. Zeiss imzalı bu lensler kamera tarafında çok ama çok iddialı görünüyor.

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Her iki modelde de 6.78 inç büyüklüğünde 2800 x 1260 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli Samsung’un E6 AMOLED paneli yer alıyor. Türkiye pazarına henüz gelip gelmeyeceği belli olmayan bu modeller, 2023’ün en iddialı modelleri olacak. Ülkemize gelse bile bu modeller iPhone 14 fiyatından giriş yapacak.