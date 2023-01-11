Yeni yıla girmemizle birlikte gözler Android telefon üreticilerinin yeni telefonlarına çevrildi. Bu süreçte Vivo’nun hangi modelleri tanıtacağı bugüne kadar bilinmiyordu. Bugün ise Vivo Y100 (V2239), Google Play Console ve Geekbench listesinde ortaya çıktı. Geekbench sızıntısı ile telefonun özellikleri de sızmış oldu. Gelin telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Gelen bilgilere göre telefonda MediaTek’in Dimensity 900 yonga seti yer alacak. RAM tarafında 8 GB RAM‘e yer verecek olan firma depolamada muhtemelen 128 GB ve 256 GB’lık seçenek sunacak. 5.95 inç veya 6.0 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde ekran ile geleceği söylenen bu telefon 442 PPI değeri ile keskin bir görüntüleme deneyimi sunacak.

Vivo’nun yeni telefonu FuntouchOS 13 tabanlı Android 13 ile kutusundan çıkacak. Geekbench’in tek çekirdekli bölümünden 639 puan ve çoklu çekirdekli bölümünden 2089 puan alan bu telefonda sanal RAM oluşturma özelliğinin de yer alması bekleniyor.

Telefon BIS listesinde de ortaya çıktığından, yakında Hindistan’da piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda tasarım da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır. Fiyat noktasında uygun bir fiyat politikası izlemesi beklenen Vivo’nun bu modeli ilk olarak Çin pazarında satışa sunması bekleniyor.

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Avrupa ve Türkiye pazarına da gelecek olan bu telefon yüksek ihtimalle Y100 olarak isimledirilecek. Ancak Vivo’nun son dakika bir isim değişikliği yapma ihtimali de bulunuyor. Bakalım ilerleyen günlerde neler göreceğiz?