Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir yeni modeli Vivo Y03 üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo Y03’ü piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo Y03 neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.56 inç büyüklüğünde bir ekranla birlikte geliyor. Bu ekran HD+ çözünürlüğe sahip ve 90 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Vivo Y03 kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefonun iki farklı RAM ve dahili depolama varyasonu bulunuyor:

4 GB RAM + 64 GB dahili depolama: 83 dolar

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 97 dolar

Akıllı telefon 15W kablolu şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte geliyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon bu segmentte alışkın olduğumuz bir kamera kurulumuyla birlikte geliyor. Akıllı telefonun ikili bir arka kamera kurulumu bulunuyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor.

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Bu ana kameraya ise QVGA lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.